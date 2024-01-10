Охорона, відміна. NASA відклало повернення людини на Місяць: причина в компанії Ілона Маска

Висадка астронавтів на Місяці не відбудеться наступного року, як планувалося, через проблеми в компанії SpaceX та інші технічні труднощі.

Через різні технічні проблеми, які пов'язані з розробкою посадкового модуля, нових скафандрів і з конструкцією космічного корабля, NASA вирішило перенести раніше заплановану на 2025 рік висадку астронавтів на Місяць, пише ScienceAlert.

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Про те, що NASA переносить повернення людини на Місяць у межах нової місячної програми Artemis, запланованої на кінець 2025 року, на вересень 2026 року, заявив адміністратор космічного агентства США Білл Нельсон. Тепер тільки 2026 року екіпаж із 4 астронавтів, де вперше буде жінка та представник не європеоїдної раси, зможуть ступити на поверхню Місяця вперше після завершення місії "Аполлон-17" 1972 року.

Повернення на Місяць мало відбутися під час місії під назвою Artemis 3, але через те, що її перенесли, також довелося змінити дату запуску місії Artemis 2, раніше заплановану на листопад цього року. Тепер 4 астронавти під час цієї місії облетять Місяць і повернуться назад на космічному кораблі тільки у вересні 2025 року. Нагадуємо, що наприкінці 2022 року такий самий політ здійснив під час місії Artemis 1 космічний корабель Orion без екіпажу на борту.

Проблеми з посадковою системою SpaceX

Основні причини зміни планів NASA щодо Місяця пов'язані з тим, що потрібно вирішити деякі технічні проблеми. Зокрема, ідеться про те, що як посадковий модуль для астронавтів, які мають приземлитися на Місяці, використовуватиметься один із варіантів ракетної системи Starship від компанії Ілона Маска SpaceX. Але 2 випробування цієї ракети у 2023 році закінчилися катастрофою. Тобто в SpaceX попереду ще довгий шлях до створення місячної посадкової системи. Хоча компанія Ілона Маска запланувала здійснити третій випробувальний політ Starship у лютому цього року.

Проблеми зі скафандрами

Через те, що поки що немає готового варіанту місячного посадкового модуля, підрядник NASA, який був обраний для виготовлення нових скафандрів, не може провести тест одягу для астронавтів. Адже потрібно перевірити взаємодію скафандрів із посадковою системою та на основі цього створити симулятори, де астронавти проходитимуть тренування перед польотом.

Проблема з космічним кораблем

Ще однією причиною перенесення повернення астронавтів на Місяць є виявлені технічні проблеми в космічного корабля Orion. Тепловий екран корабля, який не дозволяє йому згоріти під час входження в атмосферу Землі, несподівано сильно постраждав після того, як Orion у 2022 році успішно облетів Місяць і повернувся назад на Землю. Тому NASA потрібно вирішити цю проблему та встигнути ще до запуску місії Artemis 2.

Фотографія Місяця, зроблена камерою космічного корабля Orion Фото: NASA

Місячна космічна станція

Водночас NASA планує, що екіпаж місії Artemis 4 вже у 2028 році зможе вирушити на Місяць із зупинкою на новій космічній станції Gateway у 2028 році. Тобто ця станція має бути побудована на орбіті навколо Місяця вже через 4 роки. Планується, що всі подальші місії на Місяць, а потім і на Марс, використовуватимуть цю станцію як перевалочний пункт.

Водночас NASA планує, що екіпаж місії Artemis 4 вже у 2028 році зможе вирушити на Місяць із зупинкою на новій космічній станції Gateway у 2028 році. Тобто ця станція має бути побудована на орбіті навколо Місяця вже через 4 роки. Фото: NASA

Основне завдання нової місячної програми NASA полягає в тому, щоб забезпечити постійну присутність людини на супутнику Землі, що охоплює будівництво баз у районі Південного полюса Місяця та видобуток корисних ресурсів.

Як уже писав Фокус, у посадкового модуля компанії Astrobotic під назвою Peregrine усього через кілька годин після запуску в космос виникли технічні проблеми. Модуль мав приземлитися на Місяці та провести наукові дослідження протягом 10 днів, але тепер відомо, що він не долетить до супутника Землі, адже в нього виник витік палива.