За крок до катастрофи. Земля перебуває на порозі подолання критичної межі потепління

Дослідники вважають, на людство і планету загалом чекає катастрофічне майбутнє, якщо необхідних кроків для запобігання кліматичній кризі не буде зроблено.

2023 рік офіційно став найспекотнішим за всю історію спостережень: підвищення середньої температури Землі майже перевищило критичний поріг у 1,5°C. Раніше вчені також заявили про те, що планета розжарилася настільки, що для позначення спеки вже просто недостатньо самого червоного кольору, пише Science Alert.

Учені раніше вже висловлювали побоювання з приводу того, що минулий рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень, однак тепер Служба зміни клімату Copernicus (C3S) оголосила про це офіційно. За словами заступника керівника C3S Саманти Берджесс, 2023 рік також став першим в історії, коли всі дні були більш як на градус теплішими, як порівняти з доіндустріальним періодом. Дослідники навіть припускають, що температури минулого року, ймовірно, перевищать температури будь-якого періоду за останні 100 000 років.

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Відомо, що кліматична криза посилила хвилі тепла, посухи та лісових пожеж по всій планеті, а середня температура Землі підвищилася на 1,48°C, що буквально за крок до критичного порогу, який людство прагне не переступати.

Кількість днів у кожному році, починаючи з 1990 року, протягом яких температура перевищувала середній доіндустріальний період Фото: засуха

Водночас генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що 2023 рік, по суті, став попередньою репетицією "катастрофічного майбутнього", що чекає на планету і людство, якщо ми не діятимемо вже зараз. На думку вчених, майже за пів року перевищено межу в 1,5°C, за межами якої кліматичні впливи, найімовірніше, стануть самопосилювальними та катастрофічними.

Деякі дослідники також попереджають, що у 2024 році середня температура Землі, ймовірно, перевищить поріг у 1,5°C. Утім, інші вважають, що навіть після подолання цього критичного порога у людей все ще буде шанс досягти мети Паризької угоди щодо обмеження глобального потепління нижче цього порога.

За словами професора Університету Редінга зі зміни клімату Еда Хокінса, екстремальні хвилі тепла, посухи та лісових пожеж, що обрушилися на Землю 2023 року, імовірно, лише погіршуватимуться доти, доки людство не відмовиться від використання викопного палива, а також не досягне мети нульових викидів. Професор також зазначає, що люди продовжуватимуть страждати від наслідків своєї бездіяльності сьогодні протягом наступних поколінь.

Дослідники також зазначають, що від неймовірної спеки страждають не тільки люди та тварини на суші, земні океани також закипають, а руйнівність та інтенсивність штормів лише збільшується, що ставить під загрозу морське життя.

Рівень викидів зріс у 2023 році Фото: засуха

Крім того, підвищення середньої глобальної температури також позначилося і на швидкості танення шельфових льодовиків. При цьому рівень морського льоду в Антарктиді досяг рекордно низького рівня. Ще одним невтішним фактом стало те, що концентрації вуглекислого газу і метану в атмосфері Землі досягли рекордних рівнів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, яке кліматичне майбутнє чекає на Землю.