Стародавній вірус замість вишеньки. Льодовики Гренландії використають для виробництва коктейльного льоду

Гренландському стартапу спала на думку ідея збирати незайманий лід в Арктиці та продавати його в модні бари Дубая для приготування коктейлів.

Учені офіційно заявили, що 2023 рік став найспекотнішим в історії людства, а можливо, і за останні 100 000 років. Минулого року на Землю обрушилися неймовірні хвилі тепла, посухи та лісових пожеж, земний океан почав закипати, а шельфові льодовики планети невблаганно тануть. На тлі цієї кліматичної картини, бажання добувати лід із незайманих льодовиків Арктики цілком може здатися "екологічною катастрофою, що насувається", пише IFLScience.

Однак гренландський стартап Arctic Ice наполягає, що ідея подавати шматочки гренландського льодовика в склянках із бурбоном насправді спрямована на захист довкілля і водночас здатна підтримати місцеві спільноти в Гренландії.

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Передбачається, що лід добуватимуть із "незайманих льодовиків Гренландії". Потім дослідники проведуть лабораторні випробування, щоб переконатися, що він безпечний для вживання і не містить жодних стародавніх вірусів і бактерій. Далі його упакують і відправлять у Дубай, де, як передбачається, його використовуватимуть для приготування коктейлів у наймодніших клубах.

Керівники стартапу також заявили, що в майбутньому оберуть для транспортування судна з нейтральним рівнем викидів. Компанія також виправдовує доставку тим, що Гренландія імпортує більше, ніж експортує, а тому льодовикові кубики льоду доставлятимуться до Європи на "майже порожніх вантажних суднах, що повертаються після доставляння товарів".

Ймовірно, після прибуття в ОАЕ лід знову піддадуть лабораторним випробуванням і контролю якості. І тільки після цього його розішлють у найдорожчі бари та ресторани з єдиною метою — охолоджувати напої.

Передбачається, що арктичний лід добуватиметься безпосередньо з природних льодовиків, які останні понад 100 000 років залишалися замороженими. Крім того, ці частини льодовикових щитів ніколи не контактували з ґрунтами та не були забруднені хімічними речовинами, що утворюються в результаті діяльності людини. Фактично, це робить Arctic Ice найчистішим H20 на Землі.

Зазначимо, що стартап уже викликав деяку критику в соціальних мережах. Багато хто побоюється, що подібний видобуток льоду стане ще одним внеском у скарбничку кліматичної кризи. Інші вважають, що подібне рішення також може стати початком кліматичної катастрофи.

Цікаво, що ідея загалом абсолютно не нова. Ще на початку 19 століття бостонський бізнесмен Фредерік "Крижаний король" Тюдор заробив статки, доставляючи лід з озер Нової Англії в Карибське море, щоб багаті люди могли насолоджуватися прохолодними коктейлями. Зрештою він став керівником міжнародної торгівлі льодом у Південній Америці, Європі та Азії.

Раніше Фокус писав про те, що Гренландія втрачає свої шельфові льодовики, а рівень моря може піднятися на 2 м.