Несподіване місце: виявлено джерело найдальшого радіосигналу з космосу (фото)

Астрономи виявили дуже рідкісну і дивну подію в незвичайному місці.

На сьогодні найдавнішим і найпотужнішим радіосигналом із космосу є швидкий радіосплеск під назвою FRB 20220610A. Його виявили ще 2022 року, але повністю підтвердили факт його існування тільки восени минулого року. Світло від потужного викиду енергії подолало відстань 8 млрд світлових років, перш ніж його зафіксували наземні радіотелескопи. Згідно з дослідженням вчених, представленим на нещодавніх зборах Американського астрономічного товариства, було виявлено місце, де виник цей радіосигнал, повідомляє ESAHubble.

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Швидкі радіосплески (FRB) являють собою мілісекундний викид енергії, який своїм світлом може затьмарити цілу галактику. За останні кілька років астрономи вже виявили сотні таких явищ, які все ще залишаються загадковими, адже точно визначити, що їх спричиняє, поки що не вдалося.

Але серед усіх швидких радіоспалахів особливе місце посідає FRB 20220610A, який подолав 8 млрд світлових років на шляху до Землі і є найдавнішим, найпотужнішим і найдальшим з усіх відомих подібних викидів випромінювання.

Нове спостереження, проведене за допомогою космічного телескопа Габбл, зробило цей радіосигнал ще більш дивним через місце його появи. Вчені з'ясували, що цей FRB виник там, де найменше очікувалося, а саме в групі галактик, що існували, коли Всесвіту було 5 млрд років. Несподіванка відкриття полягає в тому, що всі минулі подібні радіосигнали приходили з окремих галактик.

Виявилося, що в групу входять 7 галактик, які перебувають на шляху до повного злиття і перетворення в одну величезну галактику. Через те, що такі групи галактик, що зливаються, трапляються дуже рідко, можливо, ці умови призвели до появи FRB 20220610A.

На знімку телескопа Хаббл показано кілька галактик, які перебувають у процесі злиття. У центрі зображення біла стрілка всередині рамки вказує на батьківську галактику швидкого радіосплеску FRB 20220610A Фото: ESA

Але точно сказати, який об'єкт або подія спричинили появу цього викиду енергії астрономи поки що не можуть. Основні теорії говорять, що поява FRB може бути пов'язана з чорними дірами або нейтронними зірками. Наприклад, найпопулярніша теорія свідчить, що джерелами FRB можуть бути магнетари — тип нейтронних зірок, що мають найсильніше магнітне поле у відомому Всесвіті.

Механізмом появи викиду енергії деякі вчені називають виверження на магнетарі або ж розрив і нове з'єднання ліній магнітного поля нейтронної зірки. Такі процеси на Сонці викликають появу сонячних спалахів, які також є викидами енергії. Але у магнетарів магнітне поле в трильйон разів сильніше, ніж у Сонця.

Існують також припущення, що взаємодія таки пар, як нейтронна зірка-чорна діра або нейтронна зірка-нейтронна зірка, можуть призводити до появи найпотужніших спалахів енергії.

За словами вчених, завдяки телескопу Хаббл можна визначити характеристики умов довкілля, де виникають FRB, а це може призвести до виявлення справжніх джерел їхньої появи.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, як з'являються нові зірки на краю галактик, хоча 18 років це було загадкою. Астрономи довго не могли виявити структури, що відповідають за утворення зірок, але нарешті їм це вдалося.

Також Фокус писав про те, що астрономи змогли визначити механізм появи дивних структур, що обволікають деякі галактики, і видимих тільки в радіохвилях. Ці структури вперше виявили 5 років тому і відтоді вчені намагалися пояснити їхню природу.