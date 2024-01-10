Знищило до 100 відсотків жителів Британії: вчені дослідили руйнівне цунамі 8 тисяч років тому

Тисячі років тому руйнівне цунамі спустошило прибережну частину Британії та знищило місцеве населення. До такого висновку дійшли вчені, дослідивши керни осадових порід та змоделювавши вплив хвиль.

Згідно з нещодавнім дослідженням колосальне цунамі, що сталося понад 8 000 років тому, могло спустошити північну частину Великої Британії, знищивши жителів кам'яного віку. Ця катастрофа, що отримала назву цунамі Стурегга, збіглася в часі з раптовим скороченням місцевого населення в період середнього кам'яного віку, пише IFLScience.

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Тоді населення північної Британії було досить скромним — близько 1 000 осіб, що мешкали в регіоні. Більшість із цих ранніх британців мешкали в невеликих прибережних поселеннях, що робило їх вразливими до гігантських приливних хвиль.

Близько 8 200 років тому кількість населених пунктів на північному заході Європи різко скоротилася, і це явище раніше пов'язували зі зниженням температури на всьому континенті. Однак деякі дослідники ставлять під сумнів, чи вплинула ця зміна клімату на прибережні громади.

Цікаво, що цунамі Стурегга збігається з цим скороченням населення, яке сталося між 8 120 і 8 175 роками тому. Спричинене потужним підводним зсувом біля узбережжя Норвегії, воно викликало хвилі висотою понад 20 метрів, які обрушилися на Шетландські острови і досягли висоти від 3 до 6 метрів на півночі Англії.

Щоб дослідити вплив цунамі на місцеве населення, дослідники змоделювали хвилю на важливій мезолітичній стоянці під назвою Говік в Нортумберленді, на північному сході Англії. На цьому місці знайшли керни осадових порід, які датуються приблизно часом цунамі, що свідчить про можливе затоплення під час катастрофи. Однак керни містили грубий щебінь, що викликало дискусії про те, чи дійшло цунамі до Говіка.

Результати моделювання показали, що цунамі найімовірніше не досягло Говіка, якщо тільки воно не вдарило під час припливу. Автори дослідження пояснили, що цунамі під час припливу має більшу відстань затоплення через збільшення висоти води. Якщо цунамі сталося під час припливу, воно могло залишити гравій, знайдений в кернах відкладень, що свідчить про те, що Говік дійсно постраждав.

Якби це було правдою, наслідки були б катастрофічними. Дослідники оцінюють рівень смертності до 100 відсотків у багатій на ресурси припливно-відпливній зоні Говіка. Окрім людських жертв, хвиля знищила б продовольчі ресурси, що призвело б до значного скорочення населення на північному заході Європи.

Дослідження доводить, що цунамі Стурегга, ймовірно, відіграло певну роль у скороченні населення Північної Британії близько 8 200 років тому. Цей нещодавно виявлений зв'язок проливає світло на вплив давніх природних катастроф на людські суспільства.

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