Знайдено винуватця розвитку розсіяного склерозу: ним виявився поширений вірус

Нове дослідження вчених виявило чіткий зв'язок між захворюванням, що належить до сімейства вірусів герпесу, і розвитком розсіяного склерозу. Під загрозою можуть опинитися мільйони людей.

Під час нещодавнього дослідження вчені з Наукового центру здоров'я Техаського університету в Х'юстоні зробили важливе відкриття про розсіяний склероз (РС) — захворювання, на яке страждають близько двох мільйонів людей у всьому світі. РС виникає, коли імунна система організму помилково атакує мієлін, захисну тканину в центральній нервовій системі, що призводить до таких симптомів, як втома, оніміння і біль, пише Inverse.

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Одним із найтаємничіших аспектів розсіяного склерозу є його причина. Відомо, що тут відіграє роль поєднання екологічних і генетичних чинників, але дослідники зосередилися на потенційній участі перенесеної інфекції вірусу Епштейна-Барра (ЕБВ). Цей вірус найвідоміший тим, що викликає інфекційний мононуклеоз, часто званий "хворобою поцілунків". Він належить до сімейства вірусів герпесу і широко поширений в усьому світі, заражаючи більшість людей у той чи інший момент їхнього життя.

Дослідження техаської команди проливає світло на цей незвичайний зв'язок. Вони виявили, що у людей, які перебувають на ранніх стадіях РС, у спинномозковій рідині помітно збільшується кількість імунних клітин, відомих як Т-клітини. Ці клітини відіграють найважливішу роль у роботі імунної системи, допомагаючи виявляти і знищувати інфіковані клітини.

Для подальшого вивчення цього питання вчені досліджували зразки крові та спинномозкової рідини пацієнтів з РС. Вони піддали ці зразки впливу клітин, трансформованих ЕБВ-інфекцією, і спостерігали за імунною відповіддю. Значна частина Т-клітин у спинномозковій рідині (близько 13%) реагувала на клітини, трансформовані ЕБВ, що набагато вище, ніж під час реакції на інші віруси або інфекції.

Цей висновок дає змогу припустити тісний зв'язок між інфікуванням ЕБВ і розвитком розсіяного склерозу. Однак точна роль цих Т-клітин у виникненні РС залишається неясною. У дослідженні також підкреслюється, що, оскільки РС розвивається лише у меншості людей з ЕБВ-інфекцією, вірус не є єдиним фактором, що провокує розвиток захворювання. Це вказує на те, що вирішальну роль відіграють інші генетичні або екологічні чинники, а також реакція імунної системи, які ще належить виявити.

Це дослідження є кроком уперед у розумінні РС і може прокласти шлях до нових стратегій профілактики або лікування захворювання. Одним із перспективних напрямків є розробка вакцин проти ЕБВ, які потенційно можуть знизити ризик розвитку РС. Хоча повне одужання від РС поки що не передбачається, ці дані мають вирішальне значення для вдосконалення управління та остаточного подолання цієї складної хвороби.

Раніше Фокус писав про мікрочастинки, здатні атакувати розсіяний склероз. В одній третині випадків вченим вдається повністю вилікувати людину від цього аутоімунного захворювання.

Також Фокус писав про можливе вирішення проблеми аутоімунних захворювань. Дослідники з Університету Вірджинії знайшли унікальний хімічний регулятор, який провокує запальні реакції під час аутоімунних захворювань, і блокуючи його, вчені змогли зупинити запалення.

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