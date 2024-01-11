"Здивувало всіх": пастухи ямної культури принесли в Північну Європу підвищений ризик розсіяного склерозу

Розсіяний склероз, загадкове захворювання, що уражає нервову систему, давно спантеличує вчених, особливо з огляду на його все більшу поширеність серед північних європейців.

Дослідники розпочали колосальний проєкт, аналізуючи сучасну ДНК разом із генетичним матеріалом, вилученим із давніх людських решток, таких як зуби та кістки. Такий підхід дозволив їм простежити закономірності міграції та гени, пов'язані з хворобами, пише the Guardian.

Дослідження показало, що ямна культура бронзового віку, яка мігрувала зі степів сучасної України та Росії в північно-західну Європу, була носієм генів, пов'язаних з підвищеним ризиком розвитку розсіяного склерозу

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Розсіяний склероз, загадкове захворювання, що уражає нервову систему, давно спантеличує вчених, особливо з огляду на його все більшу поширеність серед північних європейців. Революційне дослідження, що заглиблюється в стародавню ДНК вершників-скотарів 5000-річної давнини, проливає світло на цю таємницю.

Кочівники ямної культури досягли розквіту і розселилися на великі території. Їхні гени, ймовірно, забезпечували захист від інфекцій, які переносила їхня велика рогата худоба і вівці. Це несподіване відкриття кидає виклик попереднім припущенням і виділяє складність генетичного впливу на здоров'я людини.

"Те, що ми виявили, здивувало всіх, — сказав співавтор дослідження Вільям Баррі, дослідник генетики з Кембриджського університету. — Ці зміни генетики давали цим людям певну перевагу".

Це дослідження є частиною проєкту створення банку генів, який очолює Еске Віллерслев з Кембриджського та Копенгагенського університетів. Банк генів містить тисячі зразків ранніх людей з Європи та Західної Азії, забезпечуючи унікальний ресурс для вивчення нашого генетичного минулого.

Дослідження зосередилося на розсіяному склерозі через його поширеність, адже, хоча захворювання може уразити будь-яку популяцію, він найпоширеніший серед білих нащадків північних європейців. Учені не змогли пояснити чому.

Розсіяний склероз виникає, коли імунна система помилково атакує захисну оболонку нервових волокон, спричиняючи цілу низку симптомів, зокрема оніміння і поколювання в одних людей, порушення ходи і втрату зору в інших.

Вивчаючи ДНК 1600 стародавніх євразійців, дослідники простежили значні демографічні зміни в Північній Європі. Кочівники ямної культури, з їхніми запряженими кіньми возами і стадами великої рогатої худоби та овець, прийшли на зміну стародавнім фермерам майже 5 000 років тому.

Порівнюючи стародавню ДНК з банком генів 400 000 сучасних людей у Великобританії, дослідники виявили, що генетичні варіації, пов'язані з розсіяним склерозом, збереглися на півночі, що збігається з міграцією ямної популяції.

У Данії представники цієї культури швидко витіснили давніх фермерів, ставши найближчими предками сучасних данців. Примітно, що скандинавські країни з високим рівнем захворюваності на розсіяний склероз мають тісний зв'язок з ямною культурою.

Дослідження порушує важливі питання про роль цих давніх варіантів генів як в імунітеті, так і в розвитку аутоімунних захворювань. Астрід Іверсен з Оксфордського університету, співавторка дослідження, припускає, що те, як на сучасних людей впливають мікроби тварин, може відігравати певну роль, виводячи імунну систему з рівноваги.

Хоча результати дослідження дають правдоподібне пояснення розбіжностям у поширеності розсіяного склерозу в Європі між північчю і півднем, для підтвердження цього зв'язку необхідні подальші аналізи. Розгадка таємниць нашого генетичного минулого продовжує давати несподівані відповіді на сучасні виклики у сфері охорони здоров'я.

Раніше Фокус писав, чому люди з минулих століть вживали отруту за призначенням лікарів.

А також ми розповідали про таємничу хворобу останнього правителя Вавилонії.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.