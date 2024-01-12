Діаметр 1,3 млрд світлових років. У космосі виявлено мегаструктуру: суперечить теоріям (фото)

Гігантська структура, названа Велике Кільце, суперечить припущенню космологічного принципу.

Вчені з Університету Центрального Ланкашира, Велика Британія, виявили в космосі гігантську схожу на кільце мегаструктуру, що складається з галактик і скупчень галактик. Цей об'єкт був названий Велике Кільце, і він має діаметр 1,3 млрд світлових років. За словами вчених, нова структура настільки величезна, що кидає виклик нашому розумінню Всесвіту і суперечить припущенню космологічного принципу, пише BBC.

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На сьогоднішній день Велике Кільце є однією з найбільших відомих структур у космосі, яка розташована на відстані 9 млрд світлових років. Цей об'єкт занадто тьмяний, щоб його можна було побачити безпосередньо, а тому астрономи знайшли його за допомогою аналізу світла далеких квазарів (найяскравіші об'єкти у Всесвіті).

Нова структура, що складається з галактик і скупчень галактик, має форму майже ідеального кільця. Хоча вчені провели додатковий аналіз даних і припускають, що структура радше має спіральну форму і схожа на штопор, спрямований до Землі.

Ілюстрація, що показує положення Великого Кільця (синій колір) і Гігантської Дуги (показана червоним кольором) на небі Фото: BBC

За словами вчених, Велике Кільце не повинно існувати, оскільки його величезний розмір суперечить фундаментальному припущенню космології — космологічному принципу. Згідно з цією теорією, вся матерія рівномірно розподіляється по Всесвіту, і весь Всесвіт є однорідним, а також має однаковий вигляд у всіх напрямках.

Хоча галактики і скупчення галактик являють собою величезні скупчення матерії, в контексті розмірів Всесвіту вони незначні, і космологічний принцип говорить, що набагато більші шматки матерії не повинні утворюватися. За словами вчених, згідно з існуючим уявленням про Всесвіт, є несподіванкою знаходити подібні гігантські структури, що порушують існуючі теорії про будову Всесвіту.

Знімок космічного телескопа Габбл показує, що галактики рівномірно розподілені у Всесвіті Фото: NASA

Велике Кільце являє собою не першу структуру, яка суперечить космологічному принципу. Наприклад, 3 роки тому вчені виявили ще одну мегаструктуру під назвою Гігантська Дуга протяжністю 3,3 млрд світлових років. І Велике Кільце, і Гігантська Дуга розташовані відносно близько одне до одного, недалеко від сузір'я Волопаса.

Вчені зараз припускають, що максимальна теоретична межа для розміру подібних структур становить 1,2 млрд світлових років, але нове відкриття, зокрема, говорить, що ця межа порушена. Такими ж порушниками теорій про будову Всесвіту є й інші мегаструктури, виявлені раніше іншими вченими. Наприклад, це:

Велика стіна Слоуна, що розташована на відстані 1,2 млрд світлових років від Землі і має довжину приблизно 1,5 млрд світлових років;

Стіна Південного полюса, що розташована на відстані 500 млн світлових років від Землі і має довжину 1,4 млрд світлових років:

Але найбільшою єдиною гігантською структурою, відомою вченим, є надскупчення галактик під назвою Велика стіна Геркулес — Північна Корона, шириною 10 млрд світлових років.

За словами вчених, виявлення структури Велике Кільце вкотре вказує на те, що, можливо, астрономам доведеться внести зміни в стандартну модель космології. На сьогоднішній день Велике Кільце є вже сьомим подібним об'єктом, який не можуть пояснити вчені за допомогою нинішнього розуміння устрою Всесвіту.

Автори дослідження також вважають, що Велике Кільце і Гігантська Дуга зможуть бути пов'язані між собою і утворювати ще більшу структуру.

Поки що вчені точно не знають, який механізм міг створити Велике Кільце. Вони припускають, що баріонні акустичні коливання в ранньому Всесвіті могли призвести до утворення такої структури. Або ж гіпотетичні космічні струни (розломи в просторі) все ж існують і призвели до скупчення матерії вздовж великомасштабних ліній розломів.

Як уже писав Фокус, знайдено двійника Землі зі своїм Сонцем, але є проблема з однією півкулею. Дослідники кажуть, що екзопланета розташована в 73 світлових роках від нас у сузір'ї Близнюків.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили гравітаційну аномалію, яка суперечить прогнозам теорії відносності Ейнштейна і може вказувати на необхідність альтернативного пояснення природи гравітації.