Три десятки рідкісних монет: учені виявили один із найбільших акведуків Стародавньої Греції (фото)

У Греції археологи виявили акведук Адріана, який датується II століттям н. е. Ця споруда була одним із найбільших інженерних досягнень древніх греків.

Дослідники виявили значну частину акведука Адріана, монументальної гідротехнічної споруди, датованої II століттям нашої ери. Цю знахідку зробили під час розкопок у Тенеї, давньогрецькому місті поблизу Коринфа. Вона проливає світло як на інженерні дива минулого, так і на багату історію регіону, пише Arkeonews.

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Дирекція доісторичних і класичних старожитностей Міністерства культури Греції оголосила про відкриття, яке сталося під час розкопок у жовтні 2023 року. Поряд з акведуком археологи розкопали скарб з 29 рідкісних срібних давньогрецьких монет, датованих кінцем VI століття до н. е. — 330-ми роками до н. е. Серед цих монет — одні з найрідкісніших та найбільш історично значущих, зокрема статери з різних регіонів, на яких зображені визначні події, як-от боротьба Геракла зі зміями.

29 стародавніх монет, датованих періодом з VI по IV століття до нашої ери Фото: Greek Ministry of Culture

Що робить це відкриття ще захопливішим, так це його зв'язок із ритуальними артефактами, виявленими в попередні роки. Присутність жіночих і тваринних фігурок, мініатюрних посудин та інших ритуальних предметів надає розкопкам виразного церемоніального характеру, додаючи шар містики до історичного наративу.

Розкопки, розташовані приблизно за 80 кілометрів на південний захід від Афін, надали археологам унікальну можливість дослідити сегмент Адріанового акведука, що відповідав за постачання води до стародавнього міста Коринф зі Стімфала. Акведук, знайдений біля римських лазень вздовж річки Каркана, вважається одним з найбільших гідравлічних досягнень Греції II століття нашої ери.

Розкрита ділянка акведука часів Адріана Фото: Greek Ministry of Culture

Структура, розкопана в напрямку з півночі на південь на ділянці довжиною 31 метр, виявляє зовнішні вертикальні стіни, що досягають висоти 3,20 метра. Попередні дослідження дозволяють припустити, що це водогін, побудований з напівкруглим склепінчастим дахом, залишки поверхні якого видно з давніх часів. Цей складний акведук є свідченням передових інженерних навичок свого часу.

Сама Тенея здавна оповита міфами та історичними текстами, а легенди приписують її будівництво троянським військовополоненим близько 1100 року до н. е. Однак нещодавні знахідки ставлять під сумнів цей міфічний статус, оскільки виявлено частину доісторичного поселення Тенеї, що датується епохою ранньої бронзи II (2600-2300 рр. до н. е.). Це відкриття підтверджує заселення цієї території до падіння Трої.

Окрім акведука, розкопки виявили комплекс будівель, що охоплюють період від пізньої архаїки до еллінізму. Сюди входять окремі культові споруди та три вигадливо спроектовані цистерни.

Це відкриття відкриває вікно в минуле, пропонуючи відчутний зв'язок з минулою епохою і підкреслюючи важливість збереження і розгадки таємниць нашої культурної спадщини.

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