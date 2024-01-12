Гендерна нерівність: вчені знайшли розбіжності в тому, що чоловіки і жінки вважають смішним

Ви коли-небудь замислювалися, чи впливає ваша стать на те, що ви вважаєте смішним? Виявляється, це може бути не так абсурдно, як здається.

Нещодавно група фахівців досліджувала те, як люди сприймають гумор. Вони виявили певну схожість (але й певні відмінності) у тому, що вважають смішним чоловіки та жінки, пише IFLScience.

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Дослідження включало аналіз колекції карикатур, що охоплює період з 1930 по 2010 рік, з Музею карикатури в Лондоні. Понад 3300 учасників попросили оцінити 19 пар мультфільмів і вказати водночас свій вік і стать. Результати виявилися досить несподіваними.

Згідно з дослідженням, чоловіки, як правило, вище оцінюють візуальні жарти, в той час як жінки схиляються до жартів, що містять політичні коментарі або тонкощі близьких стосунків. Цікаво, що обидві статі вважали кумедними жарти про романтичні стосунки.

Дослідники зазначають, що ці відмінності зумовлені соціальним впливом, а не біологічними відмінностями. По суті, те, як ми соціалізуємося, може формувати наше почуття гумору більше, ніж наша вроджена біологія.

Мультфільми обрали як фокус, тому що вони слугують простим, але ефективним способом донесення складних ідей і пропонують розуміння аспектів психології, які часто є складними для вивчення.

Учасників, розділених за статтю, попросили обрати найсмішніший жарт у кожній парі. Як правило, складніші жарти отримували кращі відгуки, ніж простіші, з легким гумором.

Як і у випадку зі словесними жартами, кількість ментальних станів — розуміння намірів інших — відігравала певну роль у сприйнятті карикатур. Занадто велика кількість ментальних станів, однак, робила жарти скоріше заплутаними, ніж смішними.

Як не дивно, вік і дата публікації карикатур не мали значного впливу на гумористичні вподобання, натомість гендер — мав.

Дослідження показало, що жінки загалом дають вищі оцінки ширшому спектру тем, знаходячи гумор у жартах на політичну тематику та тему інтимних стосунків. З іншого боку, чоловіки надавали перевагу гострому або ситуативному гумору. Обидві статі сміялися над жартами про динаміку соціальних стосунків.

"Ми стверджуємо, що ці відмінності в перевагах гумору виникають через значні відмінності в соціальному стилі обох статей, — говорить провідний автор дослідження професор Робін Данбар. — Раніше це пояснення не брали до уваги, оскільки психологи та інші дослідники зосереджувалися на відмінностях у рівні IQ, які є мінімальними".

Тож наступного разу, коли будете розповідати жарт, зважте на соціальний контекст — можливо, саме він пояснить, чому одні люди качаються по підлозі, а інші не вловлюють суть. І хто знає, можливо, найстаріший у світі барний жарт і сьогодні викликав би сміх.

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