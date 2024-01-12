Доступний засіб від старості: вітамін С здатний омолоджувати шкіру і боротися зі зморшками

З роками наша шкіра невблаганно втрачає свою еластичність і здоровий зовнішній вигляд. У пошуках способів відтермінувати або зовсім повернути цей процес назад вчені виявили, що поширений вітамін здатний ефективно її омолоджувати і зміцнювати.

Останні дослідження проливають світло на простий, але ефективний спосіб підтримки здоров'я та молодості шкіри: вітамін С. Цей поширений вітамін, науково відомий як антиоксидант, допомагає не тільки від застуди, а й є потужним союзником у догляді за шкірою, пише Liverpool Echo.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідження показують, що вітамін С може значно поліпшити зовнішній вигляд вашої шкіри. Він бореться з цими надокучливими зморшками і навіть з наслідками сонячного удару. Але що саме він робить? Вітамін С захищає шкіру від вільних радикалів — шкідливих токсинів, які можуть з'явитися внаслідок забруднення повітря. Ці вільні радикали можуть призвести до пошкодження шкіри, але вітамін С захищає її, покращуючи загальний вигляд і самопочуття.

В одному з відомих досліджень було виявлено, що використання препаратів з вітаміном С протягом щонайменше трьох місяців призвело до помітного зменшення зморшок на обличчі та шиї, а також поліпшення текстури шкіри. Ще один інтригувальний аспект вітаміну С — його достаток у молодій шкірі, особливо в дермі та епідермісі. Але з віком або під впливом сонячних променів рівень вітаміну С в шкірі знижується.

Також учені підкреслюють, що вітамін С, якщо використовувати його разом із сонцезахисним кремом, може забезпечити додатковий захист від ультрафіолетових променів. Крім того він допомагає зменшити темні плями, блокуючи вироблення шкірного пігменту. Для тих, хто бореться з акне, його протизапальні властивості допомагають контролювати вироблення жиру, а в клінічних випробуваннях він виявився ефективнішим за плацебо у зменшенні вугрового висипу.

То де ж знайти цю корисну для шкіри речовину? Її багато в цитрусових, перці, полуниці, чорній смородині, броколі, брюссельській капусті та картоплі. У сфері косметичних засобів є з чого вибрати — сироватки, креми, очищувальні засоби. Але не всі засоби з вітаміном С однакові. Найефективніші містять активну форму вітаміну С, таку як L-аскорбінова кислота, мають концентрацію від 10 до 20 % і рівень pH нижчий за 3,5, оскільки ці вимоги підтверджено клінічними випробуваннями, кажуть учені.

Однак якщо у вас чутлива шкіра або алергія, то перед застосуванням варто провести патч-тест або проконсультуватися з лікарем. Пам'ятайте, що головне — терпіння: щоб помітити значні зміни, може знадобитися кілька місяців постійного використання. Вітамін С є універсальним захисником і омолоджувачем шкіри, кажуть учені. Включення вітаміну С у свій раціон харчування або в засоби для догляду за шкірою може стати секретом збереження молодості та сяйва шкіри.

Раніше Фокус показував приклад, на якому видно, що відбувається зі шкірою, якщо її не захищати від сонячних променів. Неправильний захист від сонця або його відсутність може призвести до підвищеного ризику раку шкіри, її знебарвлення, включно з пігментними плямами, гіперпігментації, ластовиння і зморшок.

А також Фокус розповідав про те, на що слід звернути увагу під час самодіагностики захворювань шкіри. Рак шкіри — це прихована смертельно небезпечна недуга, яка вміє з'являтися на будь-якій ділянці людського тіла, від непримітних підошов ніг до потаємних заглиблень під нігтями.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.