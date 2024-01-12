Превентивні ліки: учені почали розробку вакцини від смертельно небезпечного вірусу Ніпа

Вірус Ніпа визнано ВООЗ як потенційно небезпечне для всього людства захворювання, і вчені, які засвоїли урок після пандемії COVID-19, вирішили заздалегідь підготуватися до різних сценаріїв його поширення.

Учені з Оксфордського університету розпочали перспективний шлях до боротьби з вірусом Ніпа — серйозною загрозою здоров'ю мільйонів, проти якої наразі немає ні вакцин, ні лікування. Цей вірус викликає особливу тривогу, оскільки може вбити до 75% заражених ним людей. Ініціатива Оксфорда знаменує собою важливий крок у боротьбі з вірусом, який потенційно може стати причиною глобальної пандемії, пише Forbes.

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Вакцина вчених, яка поки що перебуває на стадії експерименту, ґрунтується на технології, використаній в успішній вакцині COVID-19, створеній Оксфордом і компанією AstraZeneca. Цей метод використовує так званий вірусний вектор для запуску імунної відповіді в організмі. У поточному випробуванні бере участь 51 доброволець віком від 18 до 55 років. Воно покликане перевірити безпеку вакцини й те, наскільки добре вона стимулює імунну систему. Очікується, що воно триватиме 18 місяців, після чого планується провести додаткові випробування в країнах, де поширений вірус Ніпа.

Уперше про вірус Ніпа стало відомо близько 25 років тому після спалаху захворювання серед свиней і свинарів у Малайзії та Сінгапурі. Це тип вірусу, який може передаватися від тварин до людини, а в деяких випадках і від людини до людини. Його природними господарями є фруктові кажани, і людина може заразитися під час прямого контакту з цими тваринами або їхніми рідинами, а також під час вживання зараженої їжі. Вірус може спричиняти цілу низку важких симптомів, включно з набряком мозку, судомами та комою, і має високий рівень смертності.

Наслідки цього випробування далекосяжні. Воно може прокласти шлях для боротьби з іншими небезпечними вірусами, такими як вірус Гендра та кір, що належать до того ж сімейства, що й вірус Ніпа. Такі дослідження вкрай необхідні, оскільки Всесвітня організація охорони здоров'я визнає вірус Ніпа значною загрозою для людства, здатною спричинити нову пандемію. Це зумовлено такими факторами як велика кількість людей, потенційно здатних контактувати з носіями, частота спалахів і здатність вірусу поширюватися між людьми.

Крім вірусу Ніпа, ВООЗ визначила ще кілька захворювань як потенційні джерела майбутніх пандемій. Випробування вакцини в Оксфорді — це крок у правильному напрямку, і не тільки для вірусу Ніпа, а й для нашої загальної готовності до глобальних загроз здоров'ю.

Раніше Фокус писав про стародавній вірус, що прокинувся в нашому організмі та викликає рак мозку. Вірус, який спав мільйони років, прокинувся всередині нашого мозку, стимулюючи зростання агресивних пухлин, але, згідно з новим дослідженням, у нас є надія на ліки.

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