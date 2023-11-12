Вирок природи: зоонозні хвороби можуть вбивати в 12 разів частіше до 2050 року, заявили вчені

Нове дослідження прогнозує доволі песимістичну картину майбутнього, де тварини дедалі частіше можуть ставати причиною летальних наслідків у разі зараження певними захворюваннями.

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Останнє дослідження, проведене компанією Ginkgo Bioworks, свідчить про значне зростання зоонозних захворювань, що передаються від тварин до людини. В останні десятиліття спостерігається тенденція до зростання кількості таких захворювань, причому починаючи з 1963 року кількість епідемій щорічно збільшується. Дослідники прогнозують, що до 2050 року від цих захворювань помиратиме в 12 разів більше людей, ніж 2020 року, і пов'язують це зростання з такими факторами, як зміна клімату і вирубування лісів, які посилюють взаємодію людини і тварин, пише Forbes.

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Аналізуючи дані за період з 1963 по 2019 рік, група дослідників зосередила увагу на чотирьох типах вірусів: філовіруси, коронавірус SARS-1, вірус Nipah і вірус Machupo. Вони виявили, що ці віруси призвели до значних смертей, особливо в Африці. Дослідження показало, що ці захворювання часто поширюються під час безпосереднього контакту з інфікованими тваринами, переносниками, такими як кліщі або комарі, а також через заражену їжу і воду.

Незважаючи на тривожну тенденцію, дослідники назвали свої висновки консервативними, виключивши з аналізу COVID-19 через його безпрецедентний масштаб. Вони наголошують, що, хоча зміна клімату і є чинником, що сприяє зростанню кількості зоонозних захворювань, точний вплив на здоров'я населення планети визначити поки що складно. У висновку дослідження міститься заклик до вжиття термінових заходів щодо зниження зростаючого ризику для здоров'я населення планети, пов'язаного з цими захворюваннями.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навмисне заразили людей мутагенним вірусом Зіка в спробах знайти вакцину. Хоча вірус не становить безпосередньої небезпеки для дорослої людини, його жахливим наслідком є мікроцефалія у майбутніх новонароджених дітей жінок, які заразилися ним.

Також Фокус писав про те, чим загрожує людству новий штам коронавірусу під назвою Пірола. Пандемія Covid-19 завершилася вже давно, але вірус, що мутує знов і знов, досі не послаблює свою присутність, вкотре явивши на світ потенційно небезпечний варіант.

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