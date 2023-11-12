Приговор природы: зоонозные болезни могут убивать в 12 раз чаще к 2050 году, заявили ученые
Новое исследование прогнозирует довольно пессимистическую картину будущего, где животные все чаще могут становиться причиной летального исхода при заражении определенными заболеваниями.
Последнее исследование, проведенное компанией Ginkgo Bioworks, свидетельствует о значительном росте зоонозных заболеваний, передающихся от животных к человеку. В последние десятилетия наблюдается тенденция к росту числа таких заболеваний, причем начиная с 1963 года количество эпидемий ежегодно увеличивается. Исследователи прогнозируют, что к 2050 году от этих заболеваний будет умирать в 12 раз больше людей, чем в 2020 году, и связывают этот рост с такими факторами, как изменение климата и вырубка лесов, которые усиливают взаимодействие человека и животных, пишет Forbes.
У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!
Анализируя данные за период с 1963 по 2019 год, группа исследователей сосредоточила внимание на четырех типах вирусов: филовирусы, коронавирус SARS-1, вирус Nipah и вирус Machupo. Они обнаружили, что эти вирусы привели к значительным смертельным исходам, особенно в Африке. Исследование показало, что эти заболевания часто распространяются при непосредственном контакте с инфицированными животными, переносчиками, такими как клещи или комары, а также через зараженную пищу и воду.
Несмотря на тревожную тенденцию, исследователи назвали свои выводы консервативными, исключив из анализа COVID-19 из-за его беспрецедентного масштаба. Они подчеркивают, что, хотя изменение климата и является фактором, способствующим росту числа зоонозных заболеваний, точное влияние на здоровье населения планеты определить пока сложно. В заключении исследования содержится призыв к принятию срочных мер по снижению растущего риска для здоровья населения планеты, связанного с этими заболеваниями.
Ранее Фокус писал о том, что ученые умышленно заразили людей мутагенным вирусом Зика в попытках найти вакцину. Хотя вирус не представляет непосредственной опасности для взрослого человека, его ужасающим последствием является микроцефалия у будущих новорожденных детей женщин, заразившихся им.
Также Фокус писал о том, чем грозит человечеству новый штамм коронавируса под названием Пирола. Пандемия Covid-19 завершилась уже давно, но мутирующий вновь и вновь вирус до сих пор не ослабляет свое присутствие, в очередной раз явив на свет потенциально опасный вариант.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.