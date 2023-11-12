Приговор природы: зоонозные болезни могут убивать в 12 раз чаще к 2050 году, заявили ученые

Новое исследование прогнозирует довольно пессимистическую картину будущего, где животные все чаще могут становиться причиной летального исхода при заражении определенными заболеваниями.

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Последнее исследование, проведенное компанией Ginkgo Bioworks, свидетельствует о значительном росте зоонозных заболеваний, передающихся от животных к человеку. В последние десятилетия наблюдается тенденция к росту числа таких заболеваний, причем начиная с 1963 года количество эпидемий ежегодно увеличивается. Исследователи прогнозируют, что к 2050 году от этих заболеваний будет умирать в 12 раз больше людей, чем в 2020 году, и связывают этот рост с такими факторами, как изменение климата и вырубка лесов, которые усиливают взаимодействие человека и животных, пишет Forbes.

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Анализируя данные за период с 1963 по 2019 год, группа исследователей сосредоточила внимание на четырех типах вирусов: филовирусы, коронавирус SARS-1, вирус Nipah и вирус Machupo. Они обнаружили, что эти вирусы привели к значительным смертельным исходам, особенно в Африке. Исследование показало, что эти заболевания часто распространяются при непосредственном контакте с инфицированными животными, переносчиками, такими как клещи или комары, а также через зараженную пищу и воду.

Несмотря на тревожную тенденцию, исследователи назвали свои выводы консервативными, исключив из анализа COVID-19 из-за его беспрецедентного масштаба. Они подчеркивают, что, хотя изменение климата и является фактором, способствующим росту числа зоонозных заболеваний, точное влияние на здоровье населения планеты определить пока сложно. В заключении исследования содержится призыв к принятию срочных мер по снижению растущего риска для здоровья населения планеты, связанного с этими заболеваниями.

Ранее Фокус писал о том, что ученые умышленно заразили людей мутагенным вирусом Зика в попытках найти вакцину. Хотя вирус не представляет непосредственной опасности для взрослого человека, его ужасающим последствием является микроцефалия у будущих новорожденных детей женщин, заразившихся им.

Также Фокус писал о том, чем грозит человечеству новый штамм коронавируса под названием Пирола. Пандемия Covid-19 завершилась уже давно, но мутирующий вновь и вновь вирус до сих пор не ослабляет свое присутствие, в очередной раз явив на свет потенциально опасный вариант.

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