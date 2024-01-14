Мумії інопланетян із Перу: вчені з'ясували, що це насправді (відео)

Дві мумії, як передбачалося, інопланетян, було виявлено в аеропорту Перу, але аналіз показав, що нічого позаземного в них немає.

Учені представили результати дослідження двох "мумій інопланетян", виявлених в аеропорту столиці Перу місті Ліма в жовтні минулого року. Аналіз мумій показав, що вони мають повністю земне походження, пише Reuters.

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Дві невеликі мумії були виявлені в офісі кур'єрської служби DHL в аеропорту Ліми в картонній коробці і були одягнені в традиційний одяг місцевих жителів. Деякі ЗМІ висловили припущення про те, що ці муміфіковані тіла можуть належати інопланетянам.

Науковці представили на прес-конференції для ЗМІ 12 січня результати свого дослідження цих невеликих загадкових мумій. Виявилося, що ці гуманоїдні ляльки мають земне походження і були виготовлені як з людських кісток, так і кісток тварин. Вчені повністю виключили можливість, що ці мумії можуть мати інопланетне походження.

Науковці представили на прес-конференції для ЗМІ 12 січня результати свого дослідження цих невеликих загадкових мумій Фото: Скриншот

За словами перуанського вченого Флавіо Естрада, ляльки не мають жодного стосунку до інопланетян і зроблені з кісток, які з'єднані сучасним синтетичним клеєм. Таким чином науковці вважають це черговою містифікацією.

Наприклад, у вересні минулого року дві "мумії інопланетян" з подовженими головами і довгими руками з трьома пальцями представили на слуханнях у Конгресі Мексики. Мексиканський журналіст і мисливець за НЛО Хайме Мауссан стверджував, що цим муміям приблизно 1000 років і що їх виявили в Перу.

У вересні минулого року дві "мумії інопланетян" з подовженими головами і довгими руками з трьома пальцями представили на слуханнях у Конгресі Мексики Фото: Live Science

Вчені назвали це також містифікацією, і припустили, що це, можливо, понівечені стародавні людські мумії в поєднанні з частинами тварин. Але ці тіла точно мають земне походження, як уже писав Фокус .

На пресконференції в Лімі вчені не сказали, що ляльки, знайдені в офісі DHL, мають відношення до тіл, представлених у Мексиці, і підкреслили, що ці мумії також не є інопланетянами.

Як уже писав Фокус, учені вважають, що позаземні цивілізації, ймовірно, існують біля певних зірок. Автори дослідження вважають, що позаземне розвинене життя потрібно шукати біля зірок, які пережили кризу середнього віку.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, які потенційні позаземні цивілізації можуть виявити людство. Для цього у них повинні бути деякі технології і перебувати від Землі їм потрібно не далі, ніж у 3000 світлових років.