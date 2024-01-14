Подорож у часі можлива, але на заваді можуть стати часові парадокси: що кажуть учені

Часові парадокси цілком можуть зробити подорож у часі неможливою. Теорія відносності Ейнштейна показала, що простір і час тісніше пов'язані, ніж передбачалося раніше.

Подорож у минуле або майбутнє є частою основою сюжету деяких фантастичних книжок і фільмів. Хоча деякі технології, передбачені письменниками-фантастами минулого, вже стали реальністю, люди поки що не можуть подорожувати в часі. Отже, чи можливо це взагалі? Фізика дає підстави думати, що це можливо, однак це також створює безліч перешкод, деякі з яких можуть виявитися нездоланними, пише IFLScience.

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У якомусь сенсі ми всі подорожуємо в часі, наближаючись до майбутнього зі швидкістю одну секунду щосекунди. Але це, звісно, не та подорож у часі, про яку думають люди.

Завдяки теорії відносності Ейнштейна ми знаємо, що час тече інакше для людини, яка мандрує зі швидкістю, що істотно перевищує швидкість світла, ніж для людини, яка перебуває в нерухомому стані. То астронавти, які мандрують на Марс, зазнають незначного ефекту сповільнення часу. Подорожі в глибший космос призведуть до більш помітних зсувів у часі, що означає, коли астронавти повернуться на Землю, то їхні рідні постаріють на десятки років.

Але якщо йдеться про подорожі в часі, як їх уявляють багато людей, то це означає, що людина могла б повернутися в минуле або вирушити в майбутнє, без польоту в космос. Навіть якщо це теоретично можливо, є кілька доволі серйозних проблем, які слід враховувати.

Завдяки теорії відносності Ейнштейна ми знаємо, що час тече інакше для людини, яка мандрує зі швидкістю, що істотно перевищує швидкість світла, ніж для людини, яка перебуває в нерухомому стані. Фото: ScienceAlert

Проблеми з подорожжю в часі

Наприклад, роздуми про подорожі в часі припускають, що людина завжди повернеться в одне й те саме місце в просторі, з якого вирушила в минуле або майбутнє. Але деякі фізики кажуть, що за цей час Земля переміститься на мільйони кілометрів у космосі і будь-який мандрівник у часі опиниться просто посеред порожнього космосу.

Якщо навіть припустити, що людина опиниться на Землі, то навіть невелике зміщення в просторі може призвести до того, що людина опиниться всередині якогось об'єкта, наприклад, гори. Але ці припущення не роблять подорож у часі неможливою, а просто непрактичною.

Теорія відносності Ейнштейна показала, що простір і час тісніше пов'язані, ніж передбачалося раніше. Ейнштейн показав, що величезна маса може викривляти простір-час. Одним із наслідків цього є те, що ефекти уповільнення часу можуть виникати в потужному гравітаційному полі так само, як і під час руху зі швидкістю, близькою до швидкості світла. Якщо викривлення простору-часу стане достатньо сильним, воно має створити так звану замкнуту часову криву, яка може теоретично повернути вас у минуле.

Проте вчені ще багато чого не знають про природу часу. Якщо це лише четвертий вимір у просторі-часі, то чому людина може легко переміщатися в просторі, але не може переміщатися в часі? Відповіддю може виявитися створення фізичних перешкод для подорожей у часі, які ще належить визначити.

Якщо викривлення простору-часу стане досить сильним, воно повинно створити так звану замкнену часову криву, яка може теоретично повернути вас у минуле Фото: ScienceAlert

Парадокси часу

Також учені вважають, що під час подорожей у часі можуть виникати різні часові парадокси. Наприклад, так званий "парадокс дідуся", який передбачає, що якщо ліквідувати свого дідуся в минулому, то людина вже не зможе народитися в майбутньому. То яким же чином мандрівник у часі може вбити свого родича?

Науковці вважають, що одним із можливих рішень "парадоксу дідуся" може бути те, що існують різні паралельні Всесвіти. Вони створюються щоразу, коли відбувається подія, яка може мати різні наслідки. Тобто подорожі в часі можуть бути просто переміщенням між різними Всесвітами.

Ще є один часовий парадокс, відомий як причинно-наслідкова петля, у якому повторювана послідовність подій є взаємною причиною одна одної. Тобто людина з минулого отримує від себе з майбутнього інформацію про те, як побудувати машину часу. Але звідки спочатку взялася ця інформація?

Наразі достеменно незрозуміло, чи справді часові парадокси заважають подорожувати в часі. Та деякі вчені вважають, що теоретично можна уникнути появи часових парадоксів.

Як можна подорожувати в часі?

Якщо припустити, що подорожі в часі можливі, і проблему з часовими парадоксами можна розв'язати, то залишається питання, як вирушити в минуле або майбутнє. Деякі фізики пропонують найпростіше пояснення: потрібно подорожувати швидше за швидкість світла. Але це легше сказати, ніж зробити. Подорож зі швидкістю, що перевищує швидкість світла, згідно з сучасними теоріями неможлива. Об'єкт із масою не може рухатися точно зі швидкістю світла, що являє собою свого роду перешкоду для переміщення ще швидше.

Якщо припустити, що подорожі в часі можливі, і проблему з часовими парадоксами можна розв'язати, то залишається питання, як вирушити в минуле або майбутнє. Деякі фізики пропонують найпростіше пояснення: потрібно подорожувати швидше за швидкість світла. Але це легше сказати, ніж зробити Фото: ScienceAlert

Стівен Гокінг вважав, що для подорожі в часі потрібна екзотична матерія, зокрема матерія з негативною енергією. Це не так уже й неможливо, як може здатися, але досі вчені не виявили існування будь-яких частинок з від'ємною масою, на відміну від антиматерії, яка хоч і зустрічається рідко, але існує.

Як уже писав Фокус, вчені запропонували теорію, згідно з якою подорож у часі можлива без часових парадоксів.