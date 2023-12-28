Чи реальна подорож у часі: відкриття фінських учених усе пояснило, — The Mirror

Дослідники у своїх висновках спиралися на загальну теорію відносності та розширили уявлення про концепцію часу.

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Підсумки нового дослідження виключили концепцію повернення в минуле: вчені дійшли висновку, що Всесвіт рухається тільки в одному напрямку. Про це повідомляє The Mirror.

Під час дослідів розглядалося світло і його відносини з навколишніми елементами. Як наслідок, на концепцію часу тепер дивляться інакше: автори дійшли висновку, що повернення в минуле — це не більше, ніж мрії, популяризовані в таких фільмах, як "Назад у майбутнє".

Швидкість світла може змінюватися під час проходження крізь фізичний об'єкт, але про те, що відбувається з об'єктом, відомо було небагато. Матіас Койвурова, доцент Університету Східної Фінляндії, описав результати дослідів у журналі Optica. Висновок зводиться до того, що у Всесвіті один вимір у просторі, а інший — у часі.

"По суті, я знайшов зручний спосіб вивести стандартне хвильове рівняння у вимірах 1+1. Єдине необхідне допущення — швидкість хвилі постійна. Але тоді я подумав: а що, якщо це не завжди так? Питання дійсно хороше", — пояснив фінський дослідник.

Професор Марко Орніготті з Університету Тампере, який керував дослідженням, нагадав про давню суперечку у фізиці, яку називають протиріччям Авраама і Мінковського.

"Суть питання в тому, що відбувається з імпульсом світла, коли воно потрапляє в середовище? Мінковський вважав, що імпульс збільшується, Авраам же наполягав, що, навпаки, зменшується", — сказав Орніготті.

"Ми виявили, що можемо співвіднести хвилю з відповідним часом, що аналогічно власному часу в загальній теорії відносності", — додав він. Іншими словами, якщо час у Всесвіті рухається тільки вперед, повернення в минуле — всього лише фантастика.

Нагадаємо, що на картині XV століття виявили 500-тисячолітні інструменти.

Також повідомлялося про те, чому передбачення в "Сімпсонах" збуваються.