Більше не сенсація: названо причину, через яку в "Сімпсонах" збуваються передбачення (відео)

Популярний мультсеріал передбачав президентство Дональда Трампа, Covid-19, злиття Disney і Fox, підводні катастрофи та смартгодинник. Багато людей вірять у різні теорії змови й навіть подорож у часі, але насправді все набагато простіше, ніж здається на перший погляд.

Розмови про те, що "Сімпсони" успішно передбачають майбутнє, ведуться вже багато років, але тепер автори YouTube-каналу Chuppl вважають, що їм вдалося розгадати таємницю творців мультсеріалу. Про це пише Daily Star.

Подорожі в часі та ворожіння регулярно називають причиною того, що популярний мультфільм протягом багатьох років вгадував багато речей.

Деякі з передбачень шоу виявилися настільки глибокими, що воно саме по собі стало об'єктом популярної культури. Серед найгучніших подій останнього часу, передбачених улюбленим шоу, — обрання Дональда Трампа й аварія підводного човна "Титанік", але як їм це вдається?

Попри теорії змови, які циркулюють уже багато років, автори YouTube-каналу Chuppl вважають, що в цьому немає нічого такого незвичайного, як подорож у часі, а є просте і зрозуміле пояснення. Команда каналу думає, що це зовсім не сенсація. На їхню думку, це, найімовірніше, пов'язано з біографією авторів серіалу, а не з будь-яким ясновидінням.

"На відміну від більшості інших шоу, команда сценаристів "Сімпсонів" складається здебільшого з письменників, які здобули гарну освіту в різних галузях — від математики до соціальних наук, тому вони також дуже тісно пов'язані з тими, хто перебуває на передньому краї", — сказав ведучий відеоролика The Simpsons Conspiracy: How They Predict The Future.

Вони нагадали, що сценарист Девід Коен вивчав фізику в Гарварді. Команда також зазначила, що шоу завжди стежить за правильністю математичних викладок, залучаючи для написання рівнянь, які фігурують у шоу, таких провідних математиків, як астролог із Колумбійського університету Девід Шимінович.

Блогери також з'ясували, що для того, щоб пророцтво, зроблене шоу, збулося, потрібно близько 13 років, і що найточніші передбачення дають сценаристи з математичною освітою.

"Більшість інших речей, таких як Трамп на посаді президента або перемога Бразилії на чемпіонаті світу з футболу, є обґрунтованими припущеннями. Трамп розглядав можливість стати президентом ще в 90-ті роки. Тож багато чого з того, що ми передбачали, на жаль, можна було передбачити", — розповів раніше шоураннер Ел Джин Metro.

