Яка найближча планета до Землі в Сонячній системі: відповідь не така очевидна (фото)

Здається, що це просте питання, але визначити, яка планета розташована найближче до Землі, напрочуд складно.

Якщо запитати в астрономів, яка планета розташована найближче до Землі, то можна очікувати отримати одну просту відповідь. Але насправді таких правильних відповідей виявиться кілька. Вчені кажуть, що найближчих планет до Землі виявиться три залежно від того, як сформулювати запитання і коли саме його поставити, пише Live Science.

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Проста відповідь на просте запитання

За словами вчених, відповіддю на просте запитання, яка планета розташована найближче до Землі, ви отримаєте однозначну відповідь — це Венера. Найближче вона підлітає до нашої планети на відстань 38 млн км і жодна інша планета не може знаходиться ближче. Після цього найближчою планетою до нас виявиться Марс, який може наблизитися до Землі на відстань майже 55 млн км. На третьому місці в цьому списку перебуває Меркурій з відстанню в 77 млн км від Землі.

Але наша планета рідко перебуває поруч із найближчою точкою до будь-якої з цих планет, і всі три з них постійно обертаються навколо Сонця з різною швидкістю. Тобто відстань між Землею і цими планетами постійно змінюється.

Яка планета розташована найближче до Землі зараз?

Якщо запитати астрономів, яка планета розташована ближче до Землі зараз, то складно отримати однозначну відповідь, адже Меркурій, Венера і Марс можуть бути такими планетами. Усе залежить від того, де вони перебувають порівняно із Землею під час свого обертання навколо Сонця.

Якщо запитати астрономів, яка планета розташована ближче до Землі зараз, то складно отримати однозначну відповідь, адже Меркурій, Венера і Марс можуть бути такими планетами. Усе залежить від того, де вони перебувають порівняно із Землею під час свого обертання навколо Сонця Фото: Live Science

Наприклад, якщо Венера і Меркурій розташовані поблизу своїх найвіддаленіших точок від Землі, по інший бік від Сонця, а Марс розташований поруч із найближчою до Землі точкою, то Червона планета буде найближчою до нас. Але якщо Марс розташований у найдальшій точці від Землі, а Меркурій і Венера розташовані поблизу їхніх найближчих точок до Землі, то Венера буде найближчою планетою.

Якщо говорити про січень 2024 року, то зараз найближчою до Землі планетою є Меркурій. Але приблизно через 8 місяців ближчою до нас буде Венера, а через 10 місяців — Марс. Але вже через 11 місяців Венера знову стане найближчою до нас планетою.

Венера Фото: NASA

Усе стає набагато цікавішим, якщо йдеться про те, яка планета розташована в середньому найближче до Землі. Венера в середньому набагато ближче до Землі, ніж Меркурій або Марс. Середня відстань від другої планети від Сонця до Землі становить майже 41,5 млн км. Меркурій віддалений від нас у середньому на майже 92 млн км, а Марс — на трохи більше ніж 78 млн км.

Але Том Стокман із Лос-Аламоської національної лабораторії, США, вважає ці розрахунки неправильними. Він каже, що було розраховано середню відстань між радіусами орбіт кожної планети і відстанню від Сонця. Але ці розрахунки не враховують положення планет відносно одна одної під час їхнього орбітального руху. Ці відстані показують, як далеко в середньому одна від одної планети обертаються навколо Сонця.

Марс Фото: NASA

Справжня найближча планета до Землі в Сонячній системі

Замість цього визначити середні відстані між планетами можна за допомогою розрахунку всіх відстаней між кожною точкою на обох орбітах, каже Стокман. Науковець і його колеги з'ясували, що Венера насправді розташована в середньому на відстані 169,9 млн км від Землі, Марс — на відстані 254,4 млн км, а Меркурій — на відстані всього 155,5 млн км.

За словами Стокмана, згідно з моделюванням руху планет у Сонячній системі за останні 10 тисяч років, Марс — приблизно 17% цього часу був найближчою планетою до Землі, а Венера — приблизно 36% часу. Але найчастіше найближчою планетою виявлявся Меркурій — 47% часу. Таким чином у середньому найближчою планетою до Землі є перша планета від Сонця.

Меркурій Фото: NASA

Меркурій розташований найближче до Сонця і має найменшу орбіту, а це означає, що він найчастіше перебуває на тій самій стороні від Сонця, що й Земля, а отже, ближче до неї. А Венера і Марс проводять тривалі періоди часу набагато далі від Землі. За словами вчених, через це Меркурій у середньому є найближчим середнім сусідом усіх шести інших планет у Сонячній системі.

Як уже писав Фокус, астрономи припускають, що вони виявили ймовірний водний світ, тобто планету з рідкою водою на поверхні. Найцікавіше, що ця планета розташована ближче до своєї зірки, ніж Меркурій до Сонця, але там холодніше, ніж на Землі.