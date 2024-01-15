Виникнення життя на Землі й Оумуамуа: скільки населених планет у Чумацькому Шляху

Учені вважають, що міжзоряні об'єкти врізаються в планети й могли принести життя на тисячі світів. Може, так виникало життя на Землі?

Досі в учених викликає суперечки міжзоряний об'єкт (МО) Оумуамуа, вперше виявлений у 2017 році в Сонячній системі. Учені зійшлися на думці, що подібні МО регулярно відвідують Сонячну систему. Подальші дослідження показали, що іноді деякі з цих об'єктів потрапляють на Землю у вигляді метеоритів і стикаються з її поверхнею. Якщо такі МО раніше падали на Землю протягом мільярдів років, то, можливо, вони принесли з собою інгредієнти для виникнення життя. Автори нового дослідження, представленого на сервері препринтів arXiv, розглянули ймовірність того, що МО можуть бути причиною появи життя на Землі, якщо говорити про теорію панспермії. Результати показують, що МО потенційно могли засіяти компонентами життя сотні тисяч планет земного типу по всьому Чумацькому Шляху, пише Universe Today.

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Теорія панспермії передбачає, що життя на Землі виникло завдяки об'єктам, які прибули з міжзоряного середовища. Згідно з цією теорією, життя було у формі бактерій-екстремофілів, здатних вижити в суворих умовах космосу. Тобто падіння таких об'єктів у вигляді метеоритів могло призвести до зародження життя на нашій планеті.

Але теорію панспермії складно перевірити, тому що вона вимагає врахування безлічі різних чинників, багато з яких є невідомими. Наприклад, потрібно враховувати різні фізичні та біологічні чинники.

Поворотним моментом в астрономії стало виявлення міжзоряного об'єкта Оумуамуа в 2017 році. Науковці вирішили, що такі об'єкти регулярно відвідували Сонячну систему, а деякі з них, імовірно, досі перебувають у ній. У 2019 році астрономи виявили ще один МО — комету 2I/Борисова.

Рух Оумуамуа через Сонячну систему

Подальші дослідження показали, що деякі з цих об'єктів стають метеоритами, які падають на поверхню Землі, а деякі навіть із них навіть ідентифікували. Наприклад, таким МО став метеорит CNEOS 2014-01-08, який упав у Тихий океан ще 2014 року. За словами вчених, виявлення цих міжзоряних об'єктів також має важливе значення для теорії панспермії та дебатів, що тривають, про походження життя на Землі.

Поворотним моментом в астрономії стало виявлення міжзоряного об'єкта Оумуамуа в 2017 році Фото: ESO

Автори дослідження кажуть, що Оумуамуа слугує новою основою для моделей панспермії, оскільки можна використати його фізичні властивості для моделювання поширеності МО в міжзоряному середовищі. За допомогою них можна приблизно оцінити загальну кількість об'єктів, які зіткнулися із Землею за 800 млн років. Це передбачуваний період часу між утворенням Землі та появою найбільш ранніх свідчень існування життя на планеті. Учені кажуть, що більша кількість зіткнень нашої планети з міжзоряними об'єктами за цей період означатиме вищу ймовірність панспермії.

У 2019 році астрономи виявили ще один МО — комету 2I/Борисова Фото: комета Борисова

Автори дослідження, окрім фізичного моделювання, створили й біологічне, щоб зрозуміти, який розмір об'єкта необхідний для захисту бактерій-екстремофілів від астрофізичних подій, таких як вибухи наднових, гамма-сплески та випромінювання найближчих зірок. Вважається, що тільки дуже великі МО можуть потенційно переносити неушкоджене життя в інші зоряні системи.

Ґрунтуючись на об'єднанні фізичних і біологічних моделей, учені отримали кількості зіткнень МО, які відбулися на Землі до появи життя. Згідно з найстарішими скам'янілими свідченнями, знайденими на нашій планеті, найбільш ранні форми життя виникли приблизно 3,5 млрд років тому.

Згідно з найстарішими скам'янілими свідченнями, знайденими на нашій планеті, найбільш ранні форми життя виникли приблизно 3,5 млрд років тому Фото: wikipedia

Під час дослідження вчені дійшли висновку, що максимальна ймовірність того, що панспермія породила життя на Землі, становить 0,001%. Хоча ця ймовірність здається низькою, за найоптимістичніших сценаріїв у нашій галактиці існує 100 000 планет, де потенційно є життя. За словами вчених, ці планети схожі на Землю, у них є рідка вода, і бактерії можуть вижити після потрапляння туди з космосу.

Але вчені кажуть, що їхнє дослідження не доводить теорію панспермії та не вирішує суперечку про походження життя на Землі. Проте вони дають цінну інформацію та обмежують можливість того, що життя прийшло сюди за допомогою таких об'єктів, як Оумуамуа.

Імовірність того, що панспермія породила життя на Землі, дуже низька, але кількість планет у зоні населеності зірок, на яких є життя в Чумацькому Шляху, величезна, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, найближчою планетою до Землі вважається Венера, але вчені кажуть, що це не зовсім правильне твердження. Визначити, яка планета розташована найближче до Землі, напрочуд складно.