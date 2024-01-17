Історична перлина провінції Файяо: виявлено стародавні артефакти віком понад 600 років

Цікаво, що це не перший раз, коли місце розкриває свої таємниці. Понад століття тому монах і його учні виявили стародавні артефакти, але передчасна хвороба і смерть монаха перешкодили подальшим дослідженням.

У старовинному селі Бан Хуа Кхуа, розташованому в провінції Файяо, місцеві жителі натрапили на скарбницю історичних артефактів під час реставрації священного місця, відомого під назвою Мон Чеді (Донг Пха Хом). Селяни відкопали монети та стародавні статуї Будди, яким понад 600 років, пише Thaiger.

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Священне місце, Мон Чеді, вже понад століття є духовним центром для громади. Проєкт реконструкції, що охоплює територію, об'єднав селян з трьох різних районів, щоб відродити це місце для поклоніння. Ентузіазм у відновленні священної землі призвів до дивовижного відкриття — безлічі стародавніх реліквій.

Сільський голова Рао Сомбунчан пояснив, що місцеві жителі знайшли гравіровані плити, старовинні монети, стародавні статуї Будди, гравіровані камені та глиняні артефакти навколо священного місця.

Примітно, що це не перший раз, коли місце розкриває свої таємниці. Понад століття тому монах і його учні виявили стародавні артефакти, але передчасна хвороба і смерть ченця перешкодили подальшим дослідженням. Страх затягнувся, зупинивши будь-які спроби відшукати історичні скарби.

Рао також розповів, що це священне місце є частиною громади вже понад 100 років. У минулому монах і його учні колись знайшли тут стародавні артефакти. На жаль, монах захворів і невдовзі помер, що викликало страх серед мешканців села, які відтоді утримувалися від розкопок у пошуках артефактів.

Спільний проєкт реконструкції привів до відкриття численних стародавніх артефактів. Наразі кафедра образотворчого мистецтва вивчає ці предмети та місце, щоб перевірити їхню історичну цінність.

Значення цього відкриття привернуло увагу Департаменту образотворчих мистецтв у Чіангмаї. Фахівці наразі оглядають стародавні артефакти та місце, щоб визначити їхню історичну цінність.

Знахідки дають захопливий погляд на багату історію регіону і виділяють духовну цінність цього місця для місцевої громади.

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