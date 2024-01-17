Виверження в чорній дірі спровокувало появу "космічної скам'янілості": чим важливе відкриття

Гігантські хмари холодного газу пронеслися через спіральну галактику, після виверження в надмасивній чорній дірі, яке сталося 5 млн років тому.

Вчені з NASA виявили приголомшливу "космічну скам'янілість", яка утворилася в результаті виверження в надмасивній чорній дірі, що сталося 5 млн років тому. Це відкриття дає важливу інформацію про те, як центральні чорні діри впливають на еволюцію галактик, пише Space.

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Вчені використовували космічні телескопи XMM-Newton і Чандра для того, щоб виявити хмари холодного газу в спіральній галактиці NGC 4945, розташованій на відстані 13 млн світлових років від нас. Цей газ пройшов через всю галактику, після того, як вирвався з околиць центральної надмасивної чорної діри. Маса цього об'єкта в 1,6 млн разів більша за масу Сонця і його діяльність створює активне ядро галактики.

Хоча у більшості галактик у центрі є надмасивні чорні діри, не всі вони настільки сильно поглинають матерію, щоб створювати дуже яскраві активні ядра галактик. Але в спіральній галактиці NGC 4945 є активне ядро і світло таких ядер часто може затьмарити собою світло всіх зірок у галактиках. Самі чорні діри не створюють світло, воно випромінюється матеріалом, що швидко обертається і кружляє навколо чорної діри. Також чорні діри можуть випускати потужні струмені частинок зі своїх акреційних дисків (саме тут обертається матерія), а ще створювати потужні хмари газу та пилу.

Самі чорні діри не створюють світло, воно випромінюється матеріалом, що швидко обертається і кружляє навколо чорної діри. Також чорні діри можуть випускати потужні струмені частинок зі своїх акреційних дисків (саме тут обертається матерія), а ще створювати потужні хмари газу та пилу Фото: NASA

У галактиці NGC 4945 відбувається бурхливе утворення нових зірок. Учені підрахували, що тут щороку з'являється 18 схожих на Сонце зірок, що в 3 рази більше, ніж з'являється в Чумацькому Шляху. Здебільшого багато зірок народжується в центрі галактики.

Учені виявили хмари холодного газу, які вирвалися під час виверження в акреційному диску центральної чорної діри приблизно 5 млн років тому і пронеслися через усю галактику. Ці хмари могли спровокувати інтенсивний період зореутворення в NGC 4945. Тобто, газ, що вирвався з околиць чорної діри, по суті є сировиною для створення нових зірок.

У галактиці NGC 4945 (на фото) відбувається бурхливе утворення нових зірок. Учені підрахували, що тут щороку з'являється 18 схожих на Сонце зірок, що в 3 рази більше, ніж з'являється в Чумацькому Шляху Фото: ESO

Нове відкриття допоможе вченим краще зрозуміти, як центральні надмасивні надмасивні чорні діри впливають на навколишнє середовище і спрямовують галактичну еволюцію. Зокрема, йдеться про появу нових зірок.

За словами вчених, існують докази того, що чорні діри в деяких галактиках відіграють важливу роль у визначенні історії зореутворення. І це ще один такий доказ. Автори дослідження кажуть, що вони знайшли "галактичну скам'янілість", яку навіть не припускали виявити, але найімовірніше таких об'єктів буде знайдено багато. Тепер учені продовжать спостерігати за галактикою NGC 4945 і шукатимуть інші підказки, що показують, як центральна чорна діра впливає на еволюцію галактики.

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