Телескоп Габбл показав галактику з надновою: вона яскравіша за Сонце у 2,5 млрд разів (фото)

Вчені опублікували нове зображення невеликої галактики, в якій вибух наднової випустив у мільярди разів більше енергії, ніж створює Сонце.

На новому знімку космічного телескопа Габбл показано невелику галактику під назвою UGC 5189A, в якій ще 2010 року було виявлено дуже яскраву наднову. Ця галактика розташована на відстані в 150 млн світлових років від нас, пише Space.

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Уже 14 років космічний телескоп Габбл проводить спостереження за галактикою UGC 5189A, щоб дізнатися більше про її особливості, а також для того, щоб отримати більше інформації про наднову SN 2010jl, вперше виявлену 2010 року.

Розмір галактики UGC 5189A становить приблизно 36 тисяч світлових років, а тому вона відносно невелика, якщо порівнювати з розміром Чумацького Шляху — 100 тисяч світлових років. Новий знімок цієї галактики був зроблений на основі даних, зібраних телескопом за останні три роки спостережень за космічним об'єктом.

Галактика UGC 5189A Фото: NASA

Для астрономів представляє інтерес не тільки сама галактика, але й наднова SN 2010jl, яка випустила щонайменше у 2,5 млрд разів більше енергії за три роки, ніж створило Сонце за той самий період. Цей зоряний вибух являє собою наднову типу II. Це означає, що вибухнула зірка, маса якої була в 40-50 разів більшою за масу Сонця. Подібні зоряні вибухи відбуваються наприкінці життя масивних зірок, коли вони вже не можуть підтримувати термоядерний синтез у своєму ядрі. У результаті зірка стискається і вибухає, а її уламки розлітаються космосом. Унаслідок вибухів таких масивних зірок виникають чорні діри або нейтронні зірки.

Цей зоряний вибух являє собою наднову типу II. Це означає, що вибухнула зірка, маса якої була в 40-50 разів більшою за масу Сонця Фото: сверхновая

Вивчення не тільки самих наднових, а й їхніх залишків, що заповнили простір, який оточує точку вибуху, має велике значення для астрономів. Вивчення навколишнього середовища навколо зірок, що вибухнули, може показати умови, необхідні для виникнення наднової, і те, як ця наднова змінює своє оточення.

Що стосується галактики UGC 5189A, то її видно на знімку у формі викривленого диска. Права частина галактики заповнена більш однорідними хмарами газу і пилу і набагато яскравіша. Ліва частина має менш однорідний склад і більш тьмяна. Також з лівої частини галактики виходить довгий темний потік газу, який спрямовується у верхній лівий кут фотографії.

Також на знімку можна побачити на задньому плані кілька невеликих галактик, а також одну дуже яскраву зірку у верхньому правому куті зображення.

Космічний телескоп Габбл займається дослідженням галактик, у яких вибухнули наднові, розташованих у радіусі 1 млрд світлових років від Землі.

Як уже писав Фокус, виверження в чорній дірі спровокувало появу "космічної скам'янілості". Гігантські хмари холодного газу пронеслися через спіральну галактику, після виверження в надмасивній чорній дірі, яке сталося 5 млн років тому.

Також Фокус писав про те, що телескоп Хаббл став свідком космічної катастрофи, адже дві галактики були спіймані "на гарячому". Дослідники з NASA отримали знімок двох галактик, які ось-ось зіткнуться одна з одною.