Телескоп Габбл показав галактику з надновою: вона яскравіша за Сонце у 2,5 млрд разів (фото)
Вчені опублікували нове зображення невеликої галактики, в якій вибух наднової випустив у мільярди разів більше енергії, ніж створює Сонце.
На новому знімку космічного телескопа Габбл показано невелику галактику під назвою UGC 5189A, в якій ще 2010 року було виявлено дуже яскраву наднову. Ця галактика розташована на відстані в 150 млн світлових років від нас, пише Space.
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Уже 14 років космічний телескоп Габбл проводить спостереження за галактикою UGC 5189A, щоб дізнатися більше про її особливості, а також для того, щоб отримати більше інформації про наднову SN 2010jl, вперше виявлену 2010 року.
Розмір галактики UGC 5189A становить приблизно 36 тисяч світлових років, а тому вона відносно невелика, якщо порівнювати з розміром Чумацького Шляху — 100 тисяч світлових років. Новий знімок цієї галактики був зроблений на основі даних, зібраних телескопом за останні три роки спостережень за космічним об'єктом.
Для астрономів представляє інтерес не тільки сама галактика, але й наднова SN 2010jl, яка випустила щонайменше у 2,5 млрд разів більше енергії за три роки, ніж створило Сонце за той самий період. Цей зоряний вибух являє собою наднову типу II. Це означає, що вибухнула зірка, маса якої була в 40-50 разів більшою за масу Сонця. Подібні зоряні вибухи відбуваються наприкінці життя масивних зірок, коли вони вже не можуть підтримувати термоядерний синтез у своєму ядрі. У результаті зірка стискається і вибухає, а її уламки розлітаються космосом. Унаслідок вибухів таких масивних зірок виникають чорні діри або нейтронні зірки.
Вивчення не тільки самих наднових, а й їхніх залишків, що заповнили простір, який оточує точку вибуху, має велике значення для астрономів. Вивчення навколишнього середовища навколо зірок, що вибухнули, може показати умови, необхідні для виникнення наднової, і те, як ця наднова змінює своє оточення.
Що стосується галактики UGC 5189A, то її видно на знімку у формі викривленого диска. Права частина галактики заповнена більш однорідними хмарами газу і пилу і набагато яскравіша. Ліва частина має менш однорідний склад і більш тьмяна. Також з лівої частини галактики виходить довгий темний потік газу, який спрямовується у верхній лівий кут фотографії.
Також на знімку можна побачити на задньому плані кілька невеликих галактик, а також одну дуже яскраву зірку у верхньому правому куті зображення.
Космічний телескоп Габбл займається дослідженням галактик, у яких вибухнули наднові, розташованих у радіусі 1 млрд світлових років від Землі.
Як уже писав Фокус, виверження в чорній дірі спровокувало появу "космічної скам'янілості". Гігантські хмари холодного газу пронеслися через спіральну галактику, після виверження в надмасивній чорній дірі, яке сталося 5 млн років тому.
Також Фокус писав про те, що телескоп Хаббл став свідком космічної катастрофи, адже дві галактики були спіймані "на гарячому". Дослідники з NASA отримали знімок двох галактик, які ось-ось зіткнуться одна з одною.