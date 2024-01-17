Більше, ніж п'ять способів любити: вчені пояснили, чому концепція Гері Чепмена не зовсім правильна

Гері Чепмен представив ідею мов кохання у 1992 році, припустивши, що люди виражають і отримують любов у різні способи.

Чи замислювалися ви коли-небудь про свою мову любові? Гері Чепмен її розділив на п'ять типів — слова підтримки, якісний час, фізичний дотик, вчинки служіння та подарунки. Однак нещодавнє дослідження припускає, що ця популярна концепція, яка пронизала поради щодо стосунків і навіть вплинула на урядові програми, може бути не такою науково обґрунтованою, як ми думали, пише IFLScience.

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Гері Чепмен представив ідею мов любові у 1992 році, припустивши, що люди виражають і отримують любов у різні способи. Розробка цих категорій ґрунтувалася на його досвіді сімейного консультування та лінгвістики.

Його книга "5 мов любові: секрет тривалих і міцних стосунків" здобула величезну популярність, перекладена 50 мовами і продана накладом понад 20 мільйонів примірників по всьому світу. Ця концепція глибоко вкоренилася в нашій культурі: меми, тексти пісень і навіть урядові ініціативи відображають її вплив.

Однак нове дослідження ставить під сумнів обґрунтованість "мов любові" Чепмена. У дослідженні стверджується, що, попри широке визнання цих категорій, існує обмежена емпірична підтримка їхніх основних припущень.

По-перше, всупереч поширеній думці про те, що у кожного з нас є своя особлива форма вираження любові, своя "первинна [любовна] мова", дослідження постійно показують, що люди схильні "схвалювати всі п'ять любовних мов як важливі способи вираження любові і відчуття, що їх люблять".

Ба більше, дослідження ставить під сумнів ідею про те, що існує лише п'ять форм мови любові. На думку фахівців, вираження любові може виходити за межі категорій Чепмена, охоплюючи такі види, як підтримка особистісного зростання партнера, інтеграція партнерів у соціальні мережі та розробка стратегій управління конфліктами.

Третє припущення, яке ставить під сумнів дослідження, — це віра в те, що пари, які "розмовляють" однією мовою любові, мають кращі стосунки. Дослідження не знайшло вагомих доказів на підтримку цієї ідеї. Натомість дані свідчать про те, що отримання будь-якої форми любові пов'язане з більшим задоволенням від стосунків, незалежно від конкретної мови спілкування.

Дослідники ж рекомендують розглядати стосунки як своєрідну збалансовану дієту Фото: Getty Images

Реагуючи на дослідження, Чепмен сказав, що успіх його книги говорить сам за себе. Як він додав: "Я думаю, що той факт, що так багато мільйонів людей прочитали книгу, так багато людей знайшли її корисною у своїх стосунках, я переконаний, що вона може мати величезний позитивний вплив на шлюб".

Дослідники ж рекомендують розглядати стосунки як своєрідну збалансовану дієту: "Ми пропонуємо альтернативну метафору, яка, на нашу думку, краще відображає велику кількість емпіричних досліджень стосунків: любов не схожа на мову, яку потрібно вивчити, щоб нею розмовляти, її краще розуміти як збалансовану дієту, в якій люди потребують повного спектра необхідних поживних речовин, щоб розвивати тривале кохання".

Вони додають: "Хоча люди можуть успішно підтримувати свої стосунки, навіть якщо їм бракує певного інгредієнта (напр., брак фізичного дотику у стосунках на відстані), найкращими будуть стосунки, в яких партнери проводять час разом (якісний час), висловлюють вдячність (слова підтримки), виявляють прихильність (фізичний дотик), допомагають і підтримують одне одного (вчинки служіння), дають одне одному відчути себе особливими (що, ймовірно, і є метою подарунків), а також інші види поведінки (наприклад, підтримка особистих цілей і автономії), які не відображені в п'яти мовах любові Чепмен".

По суті, дослідження ставить під сумнів популярну концепцію мов любові, заохочуючи нас думати про стосунки як про делікатніші та різноманітніші, ніж набір заздалегідь визначених категорій. Хоча ідеї Чепмена, можливо, знайшли відгук у мільйонів людей, це дослідження закликає до переосмислення того, як ми розуміємо і висловлюємо любов у наших стосунках.

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