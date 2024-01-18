Поглинув океан. Знайдено загублений континент, де ще 70 000 років тому процвітало життя
Дослідники виявили докази існування втраченого континенту біля берегів Австралії — десятки тисяч років тому тут проживало півмільйона людей.
У далекому минулому підвищення рівня моря приховало великі ділянки суші, які колись були заселені людьми. Раніше вчені могли лише припускати, як розвивалися ці події, проте в новому дослідженні їм вдалося виявити докази існування континенту, поглиненого океаном сотні тисяч років тому, пише Daily Mail.
Свідоцтва існування стародавнього континенту були виявлені біля північного узбережжя Австралії, і також відомі як Північно-Західний шельф. Територія загубленого континенту приблизно в 1,6 раза перевищувала площу Великої Британії, також на ньому розташовувалися архіпелаги, озера, річки та велике внутрішнє море.
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За словами провідного автора дослідження Касіха Нормана, археолога з Університету Гріффіта у Квінсленді, архіпелаги континенту були такими великими, що фактично могли слугувати "сходинками" для міграції з Індонезії до Австралії.
Ще 70 000 років тому, як вважають вчені, на континенті процвітало життя — тут проживали близько півмільйона людей, проте з часом все змінилося. На жаль, близько 10 000 років тому континент був загублений повністю, коли рівень моря піднявся — в результаті сьогодні загублений континент перебуває на глибині трохи більше ніж 90 метрів у Тиморському морі.
За словами Нормана, під час дослідження вони з колегами змогли розкрити деталі складного ландшафту: фактично він не був схожий на жоден ландшафт, який сьогодні трапляється в Австралії. Останній льодовиковий період на Землі закінчився близько 18 000 років тому, за ним настав період потепління, що приніс підвищення рівня моря і затопив величезні території світових континентів, зокрема величезного масиву суші, що оточує Австралію.
На думку команди, цей величезний масив суші колись з'єднував материкову частину Австралії з Новою Гвінеєю і Тасманією, які сьогодні відомі під загальною назвою Сахул. Коли відбулося підвищення рівня моря, деякі частини цього масиву суші поглинув океан: цей процес розділив суперконтинент Сахул на Нову Гвінею та Австралію, а також відрізав Тасманію від материка.
Археологи вважають, що загублений континент колись був "населеним царством" і "єдиною культурною зоною" з подібністю в технології наземної кам'яної сокири, стилях наскельного мистецтва і навіть мовах.
Під час дослідження вчені вивчили батиметричні дані: інформацію про глибини й форми підводної місцевості в районі Північно-Західного шельфу. Далі команда проаналізувала історичні дані про рівень моря і змогла визначити, коли регіон був населений і коли зник з лиця Землі.
Результати свідчать про те, що швидке підвищення рівня моря в період між 14 500 і 9 000 років тому призвело до швидкого затоплення близько половини Північно-Західного шельфу. Передбачається, що місцеве населення внаслідок "поглинання" континенту було змушене відступити на материкову частину Австралії.
Зазначимо, раніше вважалося, що нині затоплені континентальні шельфи Австралії раніше мало використовувалися корінними народами. Однак у новому дослідженні вчені та докази, що насправді все відбувалося зовсім інакше.
За словами Нормана, їхнє моделювання показує, що на нині затонулому Північно-Західному шельфі могли проживати від 50 000 до 500 000 осіб у різний час протягом останніх 65 000 років. Передбачається, що населення досягло свого піка в розпал останнього льодовикового періоду близько 20 000 років тому, коли весь шельф був сушею.
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