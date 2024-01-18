Небезпечний астероїд Апофіс. Анімація показує сильне зближення із Землею: коли це буде (відео)

При максимальному наближенні до нашої планети астероїд буде видно неозброєним оком.

Нова анімація зближення потенційно небезпечного астероїда (99942) Апофіс за останні кілька днів зібрала дуже багато переглядів, здебільшого через те, що вона показує наскільки близько космічний камінь підлетить до нашої планети у 2029 році, пише IFLScience.

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На анімації, яка була опублікована на сторінці Cosmoknowledge у Facebook, показано траєкторію польоту потенційно небезпечного астероїда Апофіс діаметром приблизно 325 метрів. Цей астероїд наблизиться до Землі на дуже близьку відстань 13 квітня 2029 року. Наступного разу величезний астероїд наблизиться до Землі 2036 року.

Але вчені з NASA кажуть, що ні через 5, ні через 12 років цей астероїд не впаде на Землі, а благополучно пролетить повз нашу планету. Проте анімація викликала інтерес, адже вона показує наскільки близько космічний камінь підлетить до нашої планети у 2029 році.

Згідно з прогнозами NASA, астероїд Апофіс 13 квітня 2029 року перебуватиме на відстані 32 тисяч км від Землі. Це майже в 10 разів ближче, ніж знаходиться Місяць і навіть ближче, ніж знаходяться деякі супутники на орбіті. Виходячи з цього, як вважають вчені, астероїд буде видно із Землі навіть неозброєним оком.

Згідно з прогнозами NASA, астероїд Апофіс 13 квітня 2029 року перебуватиме на відстані 32 тисяч км від Землі Фото: NASA

Хоча така відстань від астероїда до Землі вважається надзвичайно близькою за космічними мірками, все ж астрономи не надто стурбовані цим. Виявлений у 2004 році астероїд Апофіс 3 роки тому вже пролітав повз Землю, і астрономи змогли більш точно обчислити траєкторію його руху навколо Сонця. До цього вчені припускали, що потенційно небезпечний астероїд може зіткнутися із Землею в 21 столітті. Але після проведення ретельних спостережень, вчені виключили таку можливість. Наприклад, існували припущення, що Апофіс може впасти на Землю у 2068 році, але вчені з NASA вважають, що цього точно не станеться в найближчі 100 років.

Існували припущення, що Апофіс може впасти на Землю 2068 року, але вчені з NASA вважають, що цього точно не станеться в найближчі 100 років Фото: NASA

Якщо ви хочете краще роздивитися астероїд Апофіс та інші космічні камені, то можна скористатися сайтом NASA під назвою Eyes On Asteroids. Тут можна знайти детальні зображення астероїда Апофіс та інших подібних об'єктів і побачити, як вони рухаються в космосі.

У 2029 році вчені з NASA хочуть ближче побачити астероїд Апофіс і отримати про нього більше інформації за допомогою космічного апарату OSIRIS-REх, який доставив на Землю зразки астероїда Бенну. Тепер цей апарат отримав назву OSIRIS-APEX і чекає своєї зустрічі з величезним астероїдом.

Як уже писав Фокус, вчені з NASA кілька місяців не могли отримати доступ до головного сховища з камінням і пилом, зібраними на поверхні астероїда Бенну. Але нещодавно стало відомо, що вчені створили необхідні інструменти, щоб нарешті дістатися до цінних зразків.

Також Фокус писав про результати нового аналізу зразків, отриманих з комети Вільда 2, які були доставлені на Землю ще в 2006 році. Зразки складаються з мільйонів дрібних частинок, а тому вчені продовжують їх вивчати. Нове дослідження дозволило зробити дуже цікаве відкриття про саму комету і про ранню Сонячну систему.