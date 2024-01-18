Льодовиковий щит Гренландії втратив неймовірну кількість льоду: достатньо для катастрофи (фото)

Дослідники підрахували точну кількість льоду, втрачену другим за величиною льодовим покривом у світі за останні 40 років.

2023 рік офіційно визнано найспекотнішим за всю історію спостережень, ба більше, середня температура Землі вже сягнула такого рівня, що вченим недостатньо червоного кольору для позначення спеки. На тлі цього втрата льоду льодовиковими щитами Землі виглядає вельми страхітливо, адже здатна дестабілізувати всю кліматичну систему планети, яка і так їжа тримається, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Лабораторії реактивного руху NASA виявили, що людство, ймовірно, недооцінило танення крижаних щитів планети. Під час дослідження вчені проаналізували понад 230 000 супутникових зображень льодовикового щита Гренландії, щоб виміряти, як змінювався його льодовий покрив щомісяця протягом останніх 40 років.

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Команда виявила, що з 1985 року льодовиковий щит Гренландії втратив неймовірні 5 091 квадратний кілометр льоду. Для порівняння, площа загубленого льоду більш ніж у 3 рази перевищує площу Лондона. Однак навіть не це найстрашніше: вчені також виявили, що з 1990-х років руйнування льодовикового щита лише прискорюється.

На цьому графіку показано, як льодовик Якобсхавн відступив з 1985 року Фото: Chad Greene

Автори дослідження також зазначають, що попередні оцінки втрати морського льоду льодовикового щита Гренландії суттєво недооцінили — загалом не було враховано близько 20% відступу льодовика. Команда зазначає, що такої втрати льоду достатньо, щоб дестабілізувати океанські течії, погодні умови, земні екосистеми та навіть глобальну продовольчу безпеку.

Зазначимо, що раніше льодовиковий щит Гренландії залишався відносно стабільним, однак із січня 2000 року його площа невблаганно скорочується приблизно на 218 квадратних кілометрів щорічно. Докладніше:

льодовик Захарі-Ісстрема втратив 980 квадратних кілометрів або 160 гігатонн льоду;

льодовик Якобсхавн Ісбре — 188 квадратних кілометрів або 88 гігатонн льоду;

льодовик Каджуттап Сермія — виріс на 1,4 квадратного кілометра.

За словами експерта із супутників Чада Гріна, вивчаючи супутникові знімки, він із колегами помітив, що лід втрачається значно швидше, ніж вважалося раніше. Автори дослідження наполягають, що в сучасних оцінках не було враховано втрати понад 1000 гігатонн льоду. Також припускається, що щорічно льодовий щит Гренландії втрачає близько 43 трильйонів кілограмів льоду, які не були враховані в попередніх дослідженнях.

На цьому графіку показано сукупну зміну маси, спричинену відступом льодовиків з 1985 року Фото: Chad Greene

Земні льодовики зростають взимку і скорочуються влітку, проте ситуація така, що з 1990-х років літні втрати стають дедалі більшими — в результаті льодовики просто не здатні відновитися в холодні місяці. Також учені виявили, що льодовики, які демонстрували найбільші сезонні коливання, також і найбільше відступили за останні чотири десятиліття. У результаті вчені припустили, що сезонні коливання, ймовірно, можна розглядати як предиктор довгострокового відступу.

Передбачається, що руйнування Гренландського льодовикового щита навряд чи сильно посприяє підвищенню рівня моря, однак воно може мати сильний вплив на океанські течії. Втрата льодовикового щита, ймовірно, зробить земні океани недостатньо солоними, внаслідок чого течії просто не зможуть виникати.

Ці графіки показують, скільки льоду загубилося з 1985 року Фото: Chad Greene

Раніше Фокус писав про те, що крижаний щит Гренландії розтане незважаючи ні на що: до 2100 року рівень моря підніметься на 27 см.