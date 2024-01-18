Несподіване відкриття. Уповільнені кадри нападів змій показали, як вони вбивають насправді

Дослідники виявили, що всіх змій можна розділити на дві групи, залежно від того, як вони атакують своїх жертв — секрет криється в зубах.

Герпетолог Білл Райерсон зняв напад змій на мертвих гризунів, використовуючи високошвидкісне відео. Дивовижні кадри показали, що насправді всіх змій на Землі можна розділити на дві категорії залежно від того, як вони атакують жертву, пише Live Science.

Відеозапис моменту, коли змії кидаються на нерухому жертву, показують, що всіх їх можна розділити на тих, хто "випадає", і тих, хто "нападає". Різниця атаки корениться в їхніх зубах і тому, як вони їх використовують.

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Наприклад, змії-нападники атакують жертву з блискавичною швидкістю зверху, пронизуючи її голчастими зубами в передній частині нижньої щелепи, а потім обертають голову навколо, щоб ввести отруту або стиснути тварину. До числа змій, що нападають, можна зарахувати такі види, як удави та пітони.

За словами старшого викладача анатомії Коледжу ветеринарної медицини Корнелльського університету Білла Райерсона, такі види, як королівські змії, соснові змії та деякі наземні удави, відносяться до нападників, або лангерів. Вони б'ють повільніше і не настільки широко розкривають рот, а також стикаються з жертвою одночасно обома щелепами.

Зазначимо, що герпетологи вже давно зосередили увагу на іклах змій, які являють собою зуби, модифіковані для введення отрути. Водночас науковці часто ігнорують інші зуби, припускаючи, що всі вони однакові й мало що можуть розповісти про еволюцію змій. Нова робота Райерсона фактично свідчить про зворотне.

За словами автора дослідження, попри те, що інші зуби змії можуть не впадати в очі так, як це роблять ікла, але вони відіграють важливу роль в еволюції змій, особливо в тому, що стосується вбивства і нападу.

Останні кілька років Раєрсон присвятив вивченню нападів змій і почав шукати відповіді на запитання, як зуби функціонують під час надшвидких нападів, особливо у неотруйних видів. Вивчивши безліч екземплярів, учений виявив, що в деяких змій, наприклад, удавів, зуби вузькі, вертикальні й розташовані в передній нижній частині. Тоді як в інших, наприклад, королівських змій, вони товстіші та більш вигнуті.

Далі вчений використав рентген для сканування щелеп і зубів майже 70 змій 13 різних видів. Також він використав високошвидкісну камеру, щоб записати відео нападів змій на мертвих гризунів. У результаті вчений дійшов висновку, що всіх змій у світі фактично можна розділити на дві категорії: нападників і лангерів, які здійснюють випади.

У нападників спостерігалося більше відмінностей у розмірі та формі зубів: вони були коротшими, ширшими та більш вигнутими до горла. Водночас у тих, що роблять випади, спостерігалися ширші вигнуті зуби по всій верхній і нижній щелепах.

За словами Райерсона, сам факт розмаїття зубів змій не виглядав дивовижним, проте цікавим здавалося те, наскільки добре форма зубів відповідала поведінці під час удару. Надалі вчений планує продовжити дослідження, використовуючи ширшу вибірку.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що гримучі змії насправді милі й люблять обійматися.