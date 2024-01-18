Простий тест на психопата: вчені радять звернути увагу на довжину пальців

Дослідники вважають, що відкрили простий спосіб ідентифікувати психопата в реальному світі — багато зусиль не потрібно.

Протягом багатьох років психопати фігурували в багатьох фільмах, книгах і телесеріалах. Часом здавалося, що їх надзвичайно складно розкусити в реальному світі, але тепер дослідники запевняють, що знайшли максимально простий і дієвий спосіб ідентифікувати психопата, пише Daily Mail.

Команда з Дослідницького центру Шарля-Ле Мойна повідомляє про те, що їм вдалося отримати вагомі докази того, що психопатія насправді може мати "біологічне коріння". У результаті вчені вважають, що визначити психопата насправді може бути досить просто — достатньо лише поглянути на їхні пальці.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Автори дослідження вважають, що люди з психопатією є вельми проблематичними в соціальному плані та можуть викликати проблеми, проте їхня поведінка, ймовірно, має "біологічне коріння і має сприйматися як стратегія швидкої історії життя". Вчені вважають, що найбільш схильні до психопатії люди, у яких безіменний палець довший за вказівний. Результати цього дослідження були опубліковані в Journal of Psychiatric Research.

Під час дослідження вчені вивчили руки 80 реципієнтів: у 44 був клінічний діагноз розладу, пов'язаного з вживанням амфетаміну, антисоціального розладу особистості (ASPD) або того й іншого; 36 учасників були абсолютно здорові.

Під час аналізу вчені просканували праві руки учасників, а потім піддали їх кільком психологічним тестам, зокрема реципієнти пройшли тест на визначення типів особистості Темної тріади.

Якщо безіменний палець довший за вказівний, це може свідчити про психопатію Фото: Daily Mail

Результати аналізу показали чіткий зв'язок між антисоціальними рисами та безіменними пальцями, які довші, ніж вказівні. Також було помічено зв'язок із вищими балами в тесті Темної тріади.

Зазначимо, що попередні дослідження вже показали, що на довжину людських пальців впливає кількість тестостерону та естрогену, на які впливає дитина ще в утробі матері. Вищий рівень тестостерону призведе до нижчого співвідношення безіменного і вказівного пальця (2D:4D), нижчий рівень призводить до вищого співвідношення.

За словами провідного автора дослідження Сержа Бранда, вони з колегами вважають, що, що більше у дорослої людини ознак психопатії, то більше здавалося, що вона зазнавала впливу вищих рівнів концентрації тестостерону і нижчих концентрацій естрогену в утробі матері.

Водночас учені зазначають, що довгий безіменний палець не варто сприймати, як "вирок". Річ у тім, що чоловіки загалом піддаються вищій концентрації тестостерону в утробі матері, також у більшості випадків вони мають довші безіменні пальці через підвищений рівень тестостерону під час розвитку.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як розпізнати психопата і "темну особистість".

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.