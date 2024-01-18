Простий тест на психопата: вчені радять звернути увагу на довжину пальців
Дослідники вважають, що відкрили простий спосіб ідентифікувати психопата в реальному світі — багато зусиль не потрібно.
Протягом багатьох років психопати фігурували в багатьох фільмах, книгах і телесеріалах. Часом здавалося, що їх надзвичайно складно розкусити в реальному світі, але тепер дослідники запевняють, що знайшли максимально простий і дієвий спосіб ідентифікувати психопата, пише Daily Mail.
Команда з Дослідницького центру Шарля-Ле Мойна повідомляє про те, що їм вдалося отримати вагомі докази того, що психопатія насправді може мати "біологічне коріння". У результаті вчені вважають, що визначити психопата насправді може бути досить просто — достатньо лише поглянути на їхні пальці.
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Автори дослідження вважають, що люди з психопатією є вельми проблематичними в соціальному плані та можуть викликати проблеми, проте їхня поведінка, ймовірно, має "біологічне коріння і має сприйматися як стратегія швидкої історії життя". Вчені вважають, що найбільш схильні до психопатії люди, у яких безіменний палець довший за вказівний. Результати цього дослідження були опубліковані в Journal of Psychiatric Research.
Під час дослідження вчені вивчили руки 80 реципієнтів: у 44 був клінічний діагноз розладу, пов'язаного з вживанням амфетаміну, антисоціального розладу особистості (ASPD) або того й іншого; 36 учасників були абсолютно здорові.
Під час аналізу вчені просканували праві руки учасників, а потім піддали їх кільком психологічним тестам, зокрема реципієнти пройшли тест на визначення типів особистості Темної тріади.
Результати аналізу показали чіткий зв'язок між антисоціальними рисами та безіменними пальцями, які довші, ніж вказівні. Також було помічено зв'язок із вищими балами в тесті Темної тріади.
Зазначимо, що попередні дослідження вже показали, що на довжину людських пальців впливає кількість тестостерону та естрогену, на які впливає дитина ще в утробі матері. Вищий рівень тестостерону призведе до нижчого співвідношення безіменного і вказівного пальця (2D:4D), нижчий рівень призводить до вищого співвідношення.
За словами провідного автора дослідження Сержа Бранда, вони з колегами вважають, що, що більше у дорослої людини ознак психопатії, то більше здавалося, що вона зазнавала впливу вищих рівнів концентрації тестостерону і нижчих концентрацій естрогену в утробі матері.
Водночас учені зазначають, що довгий безіменний палець не варто сприймати, як "вирок". Річ у тім, що чоловіки загалом піддаються вищій концентрації тестостерону в утробі матері, також у більшості випадків вони мають довші безіменні пальці через підвищений рівень тестостерону під час розвитку.
Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як розпізнати психопата і "темну особистість".
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