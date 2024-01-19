Тривожні дзвіночки. Швидкість закипання Землі неймовірно прискорюється — на 50% за останні 10 років

Дослідники виявляють тривожні свідчення того, що темп глобального потепління планети невблаганно прискорюється.

З 1960-х років кожне десятиліття було спекотнішим за попереднє, як і передбачали багато кліматичних моделей. Минулий 2023 рік і зовсім став найспекотнішим за всю історію спостережень, обрушивши на планету рекордні хвилі тепла, посухи та лісових пожеж. Ситуація в кліматичній системі Землі настільки загострилася, що вчені більше не можуть використовувати червоний колір для позначення спеки — його просто недостатньо, пише Science Alert.

Проте в науковому товаристві точаться суперечки про те, чи прискорюються темпи глобального потепління Землі. Особливо гостро це питання постало після торішнього кліматичного хаосу.

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Кілька місяців тому колишній кліматолог NASA Джеймс Хансен опублікував одну з головних перших праць, що попереджає людство про глобальне потепління. Результати його дослідження свідчили про те, що з 2010 року темпи потепління планети прискорилися на 50%. Зазначимо, що інші кліматологи поставилися до його роботи скептично, втім, деякі кліматичні моделі все ж таки передбачали деякий ступінь прискорення цього процесу.

За словами вченого-кліматолога з Берклі Зіка Хаусфатера, дослідження Хансена насправді зовсім не виглядає неправдоподібним. Утім, він визнає, що результати роботи колеги "не надто добре підтримуються літературою". Однак Хенсен не був єдиним, хто виявив це тривожне прискорення темпів глобального потепління.

У новому дослідженні вчений-еколог Одрі Міньєр з Університету Поля Сабатьє у Франції також виявив ознаки прискорення нагрівання світового океану. Водночас дослідники наголошують, що виявлення прискорення нагріву Землі сьогодні все ще залишається неможливим, попри переконливі докази потенційного збільшення швидкості нагріву.

Під час дослідження Міньєр з командою підрахували, що ступінь нагріву земних океанів що десятиліття до 1960-х років становив близько 0,15 Вт на квадратний метр (Вт/м2). Однак учені виявили, що відтоді цей показник значно зріс і становить 0,91 Вт/м2.

Автори роботи попереджають, що їхні результати сильно різняться, а дані за більш ранні роки менш надійні, ніж сучасні. Але водночас вони наполягають, що їхні висновки узгоджуються з кількома різними наборами даних.

За словами Хаусфатера, сьогодні з'являється все більше свідчень прискорення глобального потепління Землі. Однак учений вважає, воно не обов'язково "гірше, ніж ми думали", щонайменше тому, що кліматологи та екологи раніше припускали щось подібне.

Вчені все ще не знають, чим викликане таке різке прискорення темпів потепління Землі, однак у них все ж є кілька теорій з цього приводу. По-перше, ймовірним винуватцем називають зміну хмарного покриву, по-друге, приголомшливе зменшення кількості морського льоду, по-третє, природну мінливість у поєднанні зі внеском людської діяльності, що зростає.

Міньєр з командою також зазначають, що довгострокове прискорення нагріву планети якісно узгоджується зі зростанням концентрації вуглекислого газу і зниженням концентрації аерозолів в атмосфері Землі. Однак дослідники визнають, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб краще зрозуміти ситуацію і причинно-наслідкові зв'язки.

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