Небезпечне розмноження. Смертельний секс змусив крихітних ссавців стати канібалами (відео)

Дослідники розповіли, як мініатюрні австралійські тварини дійшли до поїдання собі подібних, хоча раніше харчувалися комахами.

Флора і фауна Австралії дуже різноманітна, а попередні дослідження вже показали, що саме тут мешкає найбільша кількість отруйних видів. Однак в Австралії також багато інших дивовижних тварин, які діяли цікавим чином: наприклад, поїдають партнера після спарювання, пише Science Alert.

Минулого року вчений з Ради Саншайн-Кост Елліот Бауерман вирушив у дводенну експедицію до національного парку Нової Англії, гірські вершини якого є одними з найвищих на середньо-східному узбережжі Австралії й сягають близько 1500 метрів. Під час своєї подорожі він помітив щось цікаве — крихітна тварина вибігла на стежку і тягла за собою мертве тіло іншої тварини, а потім почала його поїдати. Вчений зняв цю цікаву подію на камеру, а потім переглянув відзнятий матеріал.

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Переглянувши матеріал, учений виявив, що перед ним крихітний сумчастий ссавець, що мешкає в лісових масивах Австралії, — антехінус (Antechinus mimetes mimetes). Як правило, ці істоти харчуються комахами та павуками, а часом можуть поїдати дрібних хребетних, наприклад птахів, ящірок та інших ссавців.

ємний антехінус із материка в період спарювання, з видимою втратою шерсті на плечі, що поїдає іншого антехінуса Фото: Elliot Bowerman

Однак цього разу вчений спостерігав за тим, як антехінус поїдав собі подібного, що у світі ссавців зустрічається дуже рідко. Вченим відомо, що цей вид є одним із яскравих представників семелпарності, або "суїцидального розмноження". Простими словами, щороку самці антехінусів буквально падають без духу наприкінці одно-тритижневого сезону розмноження, отруєні власними гормонами.

У період розмноження у самців підвищується рівень кортизолу — гормону стресу. Крім того, відбувається викид тестостерону з величезних яєчок. У результаті виникає збій у біологічному механізмі, який знищує кортизол. Потік незв'язаного кортизолу призводить до системної недостатності органів і неминучої жахливої смерті кожного самця.

То що ж відбувалося на відео? Учений записав відео в серпні 2023 року — саме в цей місяць стартує шлюбний сезон антехінусів. Інтенсивне спарювання спалює калорії, а наприкінці зими стає холодно, при цьому ссавцям складно знайти джерела їжі.

За словами співавтора нового дослідження, доцента кафедри екології та наук про навколишнє середовище в Технологічному університеті Квінсленду Ендрю Бейкера, вони з колегами вважають, що живі антехінуси чоловічої та жіночої статі просто призвичаїлися пожирати самців, які померли від сексуального виснаження. По суті, вони є безплатним джерелом енергії, а тому крихітні ссавці поглинають їхні тіла, щоб поповнити сили після енерговитратного шлюбного сезону.

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