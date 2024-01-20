До болю моторошне відео: вчені показали, як народжуються дитинчата тарганів (відео)

Неймовірне відео показує момент, коли десятки напівпрозорих личинок тарганів вириваються зі шкірястої оболонки яєць.

Таргани, мабуть, є одними з найнеприємніших комах на Землі, проте вони вельми цікаві науці, оскільки здатні адаптуватися до нових умов і виживати. У новому дослідженні вчені показали крупним планом процес появи на світ дитинчат тарганів, пише Live Science.

Кадри появи на світ тарганів були показані в рамках нового серіалу National Geographic "Життя справжнього жука", який буде доступний для перегляду на Disney+ з 24 січня. На кадрах видно момент, коли десятки напівпрозорих личинок вириваються зі шкірястої оболонки.

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Самки американських тарганів (Periplaneta americana), як правило, мешкають у каналізації та водостоках. Відомо, що вони продукують одну яйцеву коробку на місяць або більше, в якій міститься близько 16 яєць. Самка таргана поміщає корпус поруч із джерелом їжі та води, а також часом виділяє липку речовину, щоб приклеїти корпус "яйцевої коробки" до поверхні.

На кадрах, знятих вченими, видно, як захисна яєчна капсула, також відома як відтікання, відкривається і крихітні напівпрозорі личинки тарганів опиняються на поверхні. За словами продюсера серіалу National Geographic Білла Маркхема, їм із колегами було надзвичайно складно зняти цей процес — загалом знадобилося близько пів року проб і помилок.

За словами ентомолога Тіма Кокерілла та оператора Натана Смолла, зняти такі кадри в дикій природі було б не можливо, а тому дослідники використовували спеціальні ящики, в які помістили яйця тарганів. Бокси були розміщені в університетській лабораторії, де умови ретельно контролювалися, а тому кожна нова партія тарганів вилуплювалася одна за одною.

Маркхем зазначає, що знадобився місяць, перш ніж на світ з'явилися перші дитинчата тарганів. Щойно відкрилася перша коробка, вчені розпочали зйомки. Загалом на зйомку кожної окремої коробки знадобилося близько 7 годин.

Автори дослідження зазначають, що результати їхньої піврічної роботи виявилися неймовірними. Утім, дослідники визнають, що процес появи на світ крихітних напівпрозорих тарганів має "трохи моторошний вигляд".

Раніше Фокус писав про вусанів з виразним поглядом: вчені показали, який вигляд мали таргани 100 млн років тому.