Імператорські іспити як запорука успіху: династія Тан мала дивовижний рівень соціальної мобільності

Учені знайшли спосіб вивчити професійний розвиток у середньовічному Китаї (618-907 рр. н. е.), спираючись на надгробні епітафії часів правління династії Тан.

Ви коли-небудь замислювалися над тим, як люди піднімалися соціальними сходами в давнину? Зазвичай дослідники розв'язують це питання в сучасних індустріальних країнах, використовуючи дані з різних джерел. Однак, коли йдеться про минулі століття, наприклад, про середньовічний Китай, все стає складніше через брак відповідної статистики, пише Phys.org.

Однак дослідницька група знайшла спосіб вивчити професійний розвиток у середньовічному Китаї (618-907 рр. н. е.), спираючись на надгробні епітафії часів правління династії Тан. Ці епітафії містять родовід, імена та посадові титули (наприклад, міністр кадрів, міністр Суду судового нагляду та заступник імператорського цензора) батька та діда покійного, а також історію кар'єри та освітні дані покійного — приклади даних для вимірювання соціальної мобільності між поколіннями.

Фанкі Вен, доцентка кафедри соціології Університету штату Огайо, пояснює: "Епітафії, написані в середньовічному Китаї, зокрема за часів династії Тан, як правило, є дуже детальними описами життя людини, стилізованими прозою та віршами, і містять детальну інформацію про походження предків, сімейне походження та кар'єрну історію кожного померлого".

"Ця інформація, до певної міри, відображає те, що було б включено в сучасне дослідження соціальної мобільності", — додає Ерік Х. Ванг, доцент кафедри політики Нью-Йоркського університету.

Червоний колір - прізвище та хоронім; синій колір - повне ім'я та посада діда і батька; жовтий колір - кар'єрний шлях померлої особи; зелений колір - вік на момент смерті та час смерті Фото: National Library of China

Ван вивчає історичну політичну економію, а Вен досліджує соціальну мобільність у сучасних суспільствах. Визнавши високий рівень якості даних, закладених у цих епітафіях, вони зрозуміли, що артефакти є джерелом, що об'єднало їхні наукові інтереси.

Пізніше вони залучили до проєкту професора соціології Нью-Йоркського університету Майкла Хаута, наукового керівника дисертації Вен і провідного дослідника соціальної стратифікації та мобільності.

Результати дослідження, опубліковані в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), виявили закономірності, що нагадують 1960-1970-ті роки в США. Проаналізувавши 3640 епітафій та інших історичних джерел, дослідники виявили занепад китайської середньовічної аристократії та піднесення меритократії 1300 років тому.

Дослідники виявили конкретну причину такого розвитку подій. Нею став Імператорський іспит, або Кеджу (Keju). Його розробили в цей період з метою відбору чиновників на посади державної служби.

Цей іспит, що проводився до початку XX століття, визначав, хто отримає ключові посади на державній службі. Складання Кеджу стало квитком до успіху, подібно до тієї ролі, яку сьогодні часто відіграє вища освіта.

"Ба більше, складання Імператорського іспиту могло навіть зрівняти шанси на подальший успіх, оскільки статус батька не був фактором бюрократичного рангу чоловіків, які склали Кеджу", — зазначають дослідники.

"Освіта займає центральне місце в нашому розумінні мобільності поколінь, — зауважує Хаут. — Багато хто думає, що це був розвиток XX століття. Але, як ми бачимо з багатовікових даних, існують явища, що пов'язують походження, освіту і кар'єру, дуже схожі на сучасні моделі".

