Навичка "подорожі в часі": учені виявили цікаву навичку в гризунів

Дослідники вважають, що щури так само, як і люди, здатні відтворювати у своїй свідомості спогади про минулий досвід.

"Подумки подорож у часі" вчені називають епізодичною пам'яттю — простими словами, це здатність згадувати минулі події — що, коли й де сталося з нами. Раніше вчені вважали, що це унікальна навичка, якою володіють лише люди, проте нове дослідження ставить під сумнів твердження про те, що лише ми здатні "мандрувати у своїх спогадах", пише Science Alert.

Попри те, що теорія про унікальну для людей епізодичну пам'ять процвітала десятиліттями, попередні дослідження також показали, що птахи запасають їжу під землею та викопують її за кілька годин або днів; дельфіни афаліни здатні запам'ятовувати тривіальну інформацію, щоб виконати непередбачуване завдання на запам'ятовування, а собаки та каракатиці продемонстрували схожі здібності в експериментах.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні команда з Університету Індіани під керівництвом нейробіологині Кассандри Шерідан виявила, що щури також здатні відтворювати минулі події для розв'язання несподіваних нагальних проблем.

Учені зазначають, що відкриття стало несподіваним, оскільки гризунів не "навчали" під час безлічі практичних тестів, де вивчали правила виконання завдання, як це відбувається в інших дослідженнях тварин. Замість цього вчені надавали щурам лише одну спробу, щоб пройти той чи інший тест.

За словами старшого автора дослідження, нейробіолога Джонатона Крістала, під час свого дослідження вони з колегами хотіли перевірити, чи можуть щури, як і люди, використовувати свої спогади в повсякденному житті.

Відомо, що людська пам'ять влаштована так, що ми запам'ятовуємо інформацію, навіть якщо вона здається неважливою. Коли ця інформація необхідна нам, ми здатні відтворити потік подій, щоб пригадати те, що необхідно для розв'язання поточної проблеми.

Під час нового дослідження вчені провели низку експериментів:

у першому тесті щурів перевірили на знання запахів, використовуючи 67 різних запахів, — щурів нагороджували, якщо вони могли визначити передостанній запах, який вони нюхали до цього;

у другому тесті щурів поміщали в лабіринт, схожий на восьминога, де вони добували їжу, закриту ароматичними кришками.

Автори експерименту зазначають, що всі тести були сплановані так, щоб щури не могли знати, що запахи в лабіринті чи загалом є важливими, і що пізніше їх "попросять" визначити один із них. Учені виявили, що після проходження лабіринту щури також змогли визначити правильний запах навіть після 15-хвилинної затримки.

Так учені дійшли висновку, що щури насправді здатні відтворювати потік унікальних подій, важливість яких раніше не була відома. Утім, попри результати дослідження, деякі вчені все ще скептично ставляться до його результатів. Наприклад, психолог із Університету Квінсленда Томас Саддендорф стверджує, що тест "що, де, коли" насправді не демонструє здатності тварин згадувати й обробляти яскраві спогади, як це роблять люди.

Прихильники теорії про те, що здатність відтворювати спогади у свідомості унікальна для людей, вважають, що людські уявні "подорожі в часі" — це щось більше, ніж просто зберігання "таких слідів" в епізодичній пам'яті.

Раніше Фокус писав про те, що вчені за допомогою лоскоту розкрили причину грайливості щурів.