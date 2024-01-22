Простий спосіб захистити мозок: прийом мультивітамінів допомагає в боротьбі з деменцією

Науковці з'ясували, що щоденне приймання мультивітамінів є простим і ефективним способом уникнути небезпечних захворювань мозку в старості.

У недавньому дослідженні було показано, що проста щоденна процедура може дати нову надію тим, хто хоче зберегти гостроту розуму з віком. Вчені виявили, що щоденне вживання мультивітамінів може поліпшити пам'ять і навіть уповільнити процес когнітивного старіння на два роки. Цей висновок було зроблено в результаті ретельного аналізу, проведеного групою фахівців, які вивчали вплив полівітамінів на роботу мозку, пише Good News Network.

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Під час дослідження було детально вивчено попередню наукову роботу під назвою COSMOS, куди входили понад 5 000 осіб, а також вужчу групу з 573 учасників, які проходили поглиблену оцінку когнітивних функцій протягом двох років. Учасники були розділені на дві групи: одна приймала щоденну мультивітамінну добавку, а інша — плацебо. У тих, хто приймав полівітаміни, покращилися загальні функції мозку і пам'ять, на відміну від групи, яка приймала плацебо, причому старіння їхніх когнітивних здібностей помітно сповільнилося на два роки. Однак мультивітаміни не чинили однакового впливу на всі аспекти роботи мозку, такі як виконавча функція або увага.

Це дослідження особливо своєчасне з огляду на зростаюче занепокоєння з приводу зниження когнітивних здібностей і таких захворювань, як хвороба Альцгеймера, серед старіючого населення. Оскільки Асоціація Альцгеймера попереджає про підвищений ризик серед літніх людей, пошук доступних та ефективних способів збереження здоров'я мозку є як ніколи актуальним. На думку провідних авторів дослідження, щоденне вживання мультивітамінів, що містять понад 20 найважливіших мікроелементів, являє собою багатообіцяючу і легко застосовну стратегію, яка допомагає запобігти втраті пам'яті та підтримати краще когнітивне старіння.

Для багатьох людей, які бажають зберегти гостроту когнітивних здібностей до глибокої старості, ці результати дають проблиск надії та надають просту стратегію дії: щоденне вживання полівітамінів може стати ключовим фактором збереження гостроти розуму та уповільнення неминучого процесу когнітивного старіння. Це узгоджується з ширшим пошуком доступних, безпечних та ефективних способів підтримки старіючого мозку, що робить скромний полівітамін предметом дедалі більшого інтересу й оптимізму як серед наукового співтовариства, так і серед широкої громадськості.

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