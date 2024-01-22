М'ясники пернатого світу: птахи ламають жертвам хребет, а потім розпинають їх на палицях (фото)

Представники цього виду мають репутацію жорстоких і безжальних через їхній метод полювання — насаджують здобич на палиці, щоб пізніше з'їсти.

Американські жулани (Lanius ludovicianus) заслужили репутацію справжніх "м'ясників пернатого світу", уся справа в їхніх харчових звичках і здатності полювати. Представники цього виду, як правило, трапляються в Північній Америці та здебільшого харчуються безхребетними, проте в деяких випадках вони також можуть полювати на здобич, значно більшу, ніж вони самі, — дрібних хребетних, зокрема рептилій, амфібій, кажанів і птахів, пише Live Science.

Дослідники зазначають, що ці птахи отримали своє прізвисько "м'ясників" через доволі жахливу практику пронизувати свою здобич гострими шипами, гілками або навіть ключів дротом. У 2018 році вчені провели дослідження, щоб дізнатися більше про цих птахів і виявили дещо цікаве.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ці маленькі співочі пташки насправді здатні вбити здобич значно важчу, ніж вони самі. Під час полювання американські жулани терпляче чекають на високих сідалах, наприклад, дротах, і виглядають здобич.

Щойно жертва потрапляє в їхнє поле зору, птахи пікірують донизу і використовують свій гачкуватий дзьоб, щоб уражати в шию жертв — таким чином вони паралізують її. Результати дослідження також показали, що птахи використовують цікаву стратегію у випадку з більшою здобиччю: вони хапають її за шию, а потім сильно трясуть, щоб пошкодити хребет і паралізувати.

Американський жулан насадив мишу на гостру гілку Фото: Alamy

Далі птахи буквально розпинають здобич на палицях або колючому дроті, щоб з'їсти її пізніше. Крім того, вчені виявили, що самці можуть використовувати розіп'яту здобич для того, щоб продемонструвати самці свої мисливські здібності.

Ще в дослідженні ізраїльських учених у 1989 році було виявлено, що запаси здобичі самців значно збільшуються перед сезоном розмноження. При цьому команда виявила, що самці з найбільшими запасами насправді спаровуються першими та дають більше потомства.

Ще одне дослідження також припускає, що пронизування здобичі допомагає знизити токсичність вбивства. Наприклад, високотоксичний східний коник може викликати блювоту, зригування і навіть смерть у деяких видів хижаків. Однак американські жулани вбивають коників, насаджують на палицю і їдять лише за кілька днів — припускають, що це дає змогу не отруїтися комахам.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому кішки полюють і як їх від цього відучити.