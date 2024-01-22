Перемогти рак і забути про нього: вчені змусили імунну систему боротися з раком після терапії

Нова розробка вчених комбінує в собі відразу два види імунних клітин, які не просто ефективно борються з онкологічним захворюванням, а й зберігають пам'ять про його клітини в нашому організмі.

У недавньому дослідженні, проведеному в Ізраїлі, вчені розробили новий метод імунотерапії, який дає змогу лікувати рак, допомагаючи імунній системі ефективніше боротися з хворобою. Цей інноваційний підхід ґрунтується на використанні двох типів імунних клітин: Т-клітин, які подібно до солдатів атакують ракові клітини, і дендритних клітин, які діють як розвідники, збираючи інформацію про загрози для організму, включно з раком, пише ynetnews.

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Дослідження, проведене на мишах з агресивними формами раку грудей, легень і шкіри, показало, що новий метод значно уповільнює ріст ракових пухлин легень і шкіри. Однак спочатку він не спрацював при раку молочної залози через низьку кількість дендритних клітин у цих пухлинах. Щоб подолати цю проблему, вчені об'єднали новий метод лікування зі спеціально розробленим інгібітором, що підвищує активність дендритних клітин, що зробило лікування ефективним навіть для тих видів раку, які раніше не реагували на імунотерапію.

Одним із найцікавіших відкриттів стало те, що це лікування здатне запобігти поверненню раку після видалення первинної пухлини. Це говорить про те, що терапія не тільки бореться з наявним раком, а й допомагає імунній системі запам'ятати й атакувати будь-які майбутні прояви хвороби.

Команда, що стоїть за цим відкриттям, з відділення системної імунології Інституту науки Вейцмана, вважає, що цей прорив може мати наслідки не тільки для лікування раку. Їхній підхід також можна використовувати для лікування аутоімунних захворювань, коли імунна система помилково атакує власні тканини організму. Наразі лікування аутоімунних захворювань часто полягає в придушенні імунної системи, що може мати найрізноманітніші негативні наслідки. Новий метод пропонує більш цілеспрямований підхід, що потенційно дозволяє специфічно активувати або пригнічувати імунну відповідь без недоліків нинішніх методів лікування.

Наразі вчені у співпраці з фармацевтичними компаніями працюють над створенням препарату на основі цього дослідження, який можна було б використовувати на людях. Цей крок охоплює створення молекули, яка може безпечно та ефективно сприяти комунікації між Т-клітинами та дендритними клітинами в людському організмі.

Це дослідження не тільки відкриває нові можливості для лікування раку, а й поглиблює наше розуміння імунної системи. Вивчаючи способи управління спілкуванням імунних клітин, дослідники сподіваються, що зможуть розробити більш ефективні методи лікування різних захворювань, що ознаменує собою значний стрибок вперед у медичній науці.

Раніше Фокус писав про те, що популярні вітамінні добавки можуть провокувати розвиток раку. Нове дослідження проливає світло на зворотний бік прийому вітамінних добавок, окремо наголошуючи на смертельній небезпеці для людей, які хворіють на рак.

Також Фокус писав про те, що звичайний алкотестер здатний виявити рак. Новий ворог захворювання — це не черговий препарат, а те, що вже давно стало буденною перевіркою для нетверезих водіїв.

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