Ще не помер: перший японський посадковий модуль на Місяці намагаються повернути до життя (фото)

Апарат на прізвисько "Місячний снайпер", можливо, ще зможе почати свою роботу на поверхні на Місяця після аварії.

Японії вдалося посадити свій перший в історії модуль SLIM на Місяці 19 січня. Хоча відбулася м'яка посадка, все пішло не так, як планувалося. Сонячні панелі апарата не почали виробляти електроенергію, тому майбутнє місії виявилося туманним. Але в Японському агентстві аерокосмічних досліджень (JAXA) заявили, що ще зарано говорити про те, що SLIM уже "помер" на Місяці та інженери місії працюють над поверненням його до "життя", пише Space.

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Посадковий модуль SLIM отримав прізвисько "Місячний снайпер" через те, що він уперше продемонстрував технологію максимально точної посадки на поверхні Місяця. Йому вдалося приземлитися в межах 100 метрів від призначеної точки в кратері Шиолі, що є величезним досягненням. Раніше апарати сідали на Місяць у радіусі кількох кілометрів. Принаймні японські вчені вважають, що це сталося, адже вони продовжують збирати дані й обіцяють повідомити оновлену інформацію наприкінці тижня.

Посадковий модуль SLIM отримав прізвисько "Місячний снайпер" через те, що він уперше продемонстрував технологію максимально точної посадки на поверхні Місяця Фото: JAXA

SLIM вирушив на Місяць у вересні минулого року, наприкінці грудня вийшов на навколомісячну орбіту, а 19 січня приземлився на Місяці. Згідно з повідомленням JAXA, два місяцеходи, які перебували на борту SLIM, виїхали на поверхню супутника Землі. Хоча ця інформація також ще потребує підтвердження.

Але після приземлення на Місяці у модуля виникли проблеми в роботі сонячних панелей, і він працював деякий час на заряді акумулятора. Як повідомили інженери місії 22 січня, заряд акумулятора знизився до рівня 12% і SLIM відключився. Також стало відомо, що ще є можливість відновити роботу посадкового модуля, адже сонячні панелі можуть почати вироблення електроенергії. Якщо це станеться, для місії не буде все втрачено, повідомили в JAXA.

За слова японських учених, після приземлення на Місяці SLIM встиг передати на Землю технічні дані, які показали, що всі його прилади працювали добре. Про результати своєї роботи, спрямованої на відновлення роботи посадкового модуля, у JAXA пообіцяли повідомити за кілька днів.

Японські вчені вважають, що незважаючи на проблеми, що виникли, місію можна вважати успішною, адже посадка на Місяці відбулася. Це зробити дуже проблематично, адже, наприклад, посадковий модуль зі США, під назвою Peregrin, так і не зміг цього зробити і повернувся на Землю, де і згорів в атмосфері, як уже писав Фокус .

Після того, як посадковий модуль SLIM здійснив приземлення на Місяці, Японія приєдналася до чотирьох країн світу, яким раніше вдалося це зробити. США і колишній СРСР здійснили посадки своїх апаратів на супутнику Землі під час Холодної війни і були першими, хто це зробив. Після них досяг такого ж успіху Китай 2013 року, а 2023 року це зробила Індія зі своєю місією "Чандраян-3". Детальніше про цю місію та її досягнення Фокус уже писав.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили унікальну чорну діру, яку ще ніколи не знаходили в космосі. Вона є відсутньою ланкою між двома відомими типами чорних дір.