Апокаліпсис тут. Небезпечний вірус знищив 96% дитинчат тюленів, які не прожили й року

Неймовірно смертоносний грип продовжує винищувати популяцію ссавців в Аргентині — з усіх телят народжених минулого року, вижили лише 4%.

Масштаби смертності дитинчат південного морського слона по всій Аргентині сьогодні виглядають страхітливими — причиною загибелі тисяч дитинчат став неймовірно смертоносний штам H5N1. Вірус еволюціонував і тепер здатний передаватися від ссавців до ссавців, внаслідок чого загинуло майже ціле покоління тюленів, пише Science Alert.

Дослідники з Товариства охорони дикої природи (WCS) виявили, що штам пташиного грипу буквально знищив 96% дитинчат південного морського слона, які народилися лише 2022 року. Загалом дослідники виявили мертвими або такими, що помирають на пляжах для розмноження, понад 17 000 тіл дитинчат — картина виглядала апокаліптично і гнітюче.

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За словами директора охорони здоров'я WCS Кріса Волцера, ще більш трагічною ситуація є через те, що торік на світ загалом з'явилося лише 18 000 телят, які були народжені 2022 року, а потім більшість із них загинули 2023 року, не проживши й року.

Фактично це означає втрату майже цілого покоління морських слонів у регіоні. Оскільки тваринам необхідно щонайменше 3 роки для досягнення зрілості, вплив на їхню популяцію може не відчуватися до 2027 року, коли настане шлюбний сезон, а ссавці зіштовхнуться з меншою кількістю дорослих особин, готових для розмноження.

Зазначимо, що вірус H5N1 існує з 1996 року, раніше він не був таким поширеним. Спочатку пташиний грип циркулював серед домашніх птахів, унаслідок чого загинули сотні мільйонів пернатих. Далі заразилися дикі птахи та це стало катастрофою — фактично пташиний грип уже досяг Антарктиди. Минулого тижня вчені підтвердили смерть першого білого ведмедя від пташиного грипу.

У живих залишилися лише 4% цілого покоління Фото: Marine Mammal Science

Останніми роками список ссавців, які помирають від пташиного грипу, швидко розширюється. До нього вже увійшли:

каспійські тюлені;

ведмеді гризлі;

дельфіни;

видри;

норки;

лисиці.

І це лише мала частина, загалом від вірусу страждають 345 видів птахів і ссавців. Більшість ссавців, заражених вірусом, були хижаками, а тому вчені припустили, що вони, ймовірно, заразилися від когось іншого, а не один від одного. У результаті вчені зберігали надію, що вірус ще не еволюціонував настільки, щоб передаватися від ссавця до ссавця.

На жаль, сьогодні ця надія впала. Річ у тім, що дитинчата тюленів не схильні контактувати з птахами й харчуються маминим молоком. За словами ветеринара дикої природи з Каліфорнійського університету в Девісі Марсела Ухарта, це наштовхує на думку, що вірус все ж передається між ссавцями.

Зазначимо, офіційно передача вірусу від ссавця до ссавця ще не підтверджена, проте вчені вважають, що це можливо. Однак, якщо це так, це може багато чого змінити. Наскільки відомо науці, до цього моменту лише мала кількість людей заражалися пташиним грипом: торік зафіксували 248 випадків, з них 139 з летальним результатом. На жаль, це свідчить. Що пташиний грип має приголомшливу смертність серед людей — 56%.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що пташиний грип змінює колір райдужної оболонки олуш.