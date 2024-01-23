Кулінарні смаки віком 5 тисяч років: вчені дізналися, що їли в часи неоліту

Дослідники виявили, що жителі Північної Німеччини мали різноманітніший раціон, ніж вважалося раніше. Для цього вчені дослідили уламки керамічних посудин, в яких готували в часи неоліту.

Учені з Центру спільних досліджень Кільського університету відкрили інформацію про раціон людей, які жили у Східному Гольштейні, Німеччина, 5 000 років тому. Їхнє дослідження зосередилося на обгорілих залишках, знайдених на поверхні керамічних посудин із неолітичного поселення Ольденбург LA 77 в Остгольштейні, пише Phys.org.

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Використовуючи такі методи як сканувальна електронна мікроскопія та хімічний аналіз, дослідники виявили складні способи приготування їжі на рослинній основі. Професор Вібке Кірлейс, який очолював дослідження, пояснює, що "харчові скоринки" містили залишки пшениці та ячменю, а також насіння білої гусячої лапки, дикої рослини, відомої своїм крохмалистим насінням.

Фото: Kiel University

Як зернові, так і дикорослі рослини, відігравали важливу роль у раціоні древніх людей. Ячмінь збирали, коли він дозрівав, і обробляли, а пшеницю пророщували, щоб надати каші солодкого смаку.

Всупереч уявленню про одноманітність неолітичної дієти, ці відкриття підкреслюють різноманітність і вишуканість смакових уподобань людей тієї епохи. Дослідження припускає, що мешканці Східного Гольштейну мали витончений смак.

Крім того, аналіз керамічних уламків вказує на те, що зернові та молочні продукти, ймовірно, перероблялися на кашу для щоденного вживання в одних і тих же посудинах, формуючи збалансовану основу раціону. Докторка Люсі Куб'як-Мартенс, перша авторка дослідження, зазначає, що в той час як тваринні жири залишають сліди на кераміці, компоненти рослинної їжі можна виявити лише в обгорілій харчовій скоринці.

У перспективі ці відкриття відкривають шляхи для подальшого вивчення харчових звичок давніх суспільств. Наслідки дослідження виходять за межі археологічної сфери, надаючи цінну інформацію про практичні аспекти приготування їжі в переломний період людської історії.

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