Захист від раку в кожній тарілці: які продукти допомагають боротися з хворобою, а яких краще уникати

Хоча їжа не є універсальними ліками від подібних важких захворювань, профілактичні властивості деяких продуктів можуть серйозно знизити ризик розвитку раку.

Правильне харчування може стати одним із найсильніших захистів від раку, стверджують експерти в галузі харчування. Хоча жоден продукт не усуває ризик розвитку раку повністю, додавання до раціону більшої кількості продуктів, що борються з раком, значно знижує шанси на розвиток цього захворювання. Ключовим моментом є щоденний вибір раціону, який у сукупності знижує ризик розвитку хвороби з плином часу, пише Today.

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В основі протиракової дієти лежить рослинна їжа, багата на сполуки, які, як було доведено, борються з розвитком раку. На жаль, багато людей не споживають достатньої кількості цих корисних продуктів. Звичайний раціон часто містить занадто багато рафінованого зерна, цукру і продуктів із високим вмістом насичених жирів і солі.

Яку ж роль відіграє дієта в профілактиці раку? Вона може зменшити запалення, яке пов'язане з підвищеним ризиком появи хвороби. Продукти з високим вмістом клітковини можуть знижувати рівень естрогену в організмі, тим самим зменшуючи ризик розвитку раку грудей, і прискорювати проходження їжі через кишечник, обмежуючи вплив канцерогенів. Крім того, антиоксиданти та фітохімічні речовини, що містяться в рослинній їжі, запобігають пошкодженню клітин і можуть стимулювати ракові клітини до самознищення.

Експерти радять дотримуватися дієти, багатої на некрохмалисті фрукти та овочі, цільні зерна, горіхи, насіння та бобові. Надавайте перевагу продуктам із насиченим кольором, таким як ягоди, помідори, броколі та морква, оскільки вони багаті на антиоксиданти та фітохімічні речовини. Включення в раціон чаю, кави, лляного насіння, куркуми, шпинату та кіноа також забезпечує протиракові переваги завдяки високому вмісту антиоксидантів і фітохімічних речовин.

Однак деяких продуктів краще уникати. Перероблене м'ясо, алкоголь, продукти з великою кількістю цукру, ультраперероблені продукти та м'ясо, приготоване за високої температури, можуть підвищити ймовірність виникнення хвороби. Ці продукти можуть сприяти ожирінню, відомому фактору ризику розвитку раку, і містять потенційно канцерогенні сполуки.

Так, перехід на раціон із різноманітною рослинною їжею та обмеження споживання оброблених продуктів і продуктів із високим вмістом цукру може зіграти значну роль у профілактиці раку. Такий підхід не тільки знижує ризик розвитку раку, а й підтримує загальне здоров'я і гарне самопочуття.

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