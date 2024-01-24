Множинний канібалізм: телескоп Габбл побачив цікаве зіткнення галактик (фото)

На новому зображенні космічного телескопа Габбл видно, як гравітація більшої галактики не просто притягує до себе сусіда, а й змінює його.

Вчені з NASA опублікували новий знімок космосу, зроблений телескопом Габбл. На цьому зображенні видно дві спіральні галактики різного розміру, які перебувають у процесі злиття і перетворення в одну галактику. При цьому в кожній з них видно яскраво блискучі зірки, пише Space.

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Телескоп Габбл сфотографував дві спіральні галактики, які мають загальну назву Arp 300 через те, що вони перебувають у процесі зіткнення і злиття в один більший об'єкт. Взаємодія між галактиками призводить до бурхливого утворення нових зірок у кожній з них, які яскраво світяться на новому знімку.

Астрономи спрямували телескоп Габбл на Arp 300, щоб краще зрозуміти процес їхньої взаємодії, а також уточнити взаємозв'язок між характеристиками двох галактик і поліпшити розуміння процесу створення в них нових зірок.

Хоча дві галактики мають спільну назву, кожна з них має своє власне ім'я. Менша галактика називається UGC 05028, а більша — UGC 05029. Остання притягує до себе за допомогою своєї гравітації меншого сусіда і в результаті форма UGC 05028 змінилася. За словами вчених, ця галактика має асиметричну, неправильну структуру, яку не дуже видно в наземні телескопи, але чудово видно на зображенні телескопа Габбл.

На цьому зображенні видно дві спіральні галактики різного розміру, які перебувають у процесі злиття і перетворення в одну галактику. При цьому в кожній з них видно яскраво блискучі зірки Фото: NASA

На цьому знімку, через розташування галактик з точки зору Габбла, добре видно їхні центральні опуклі регіони під назвою балдж, а також спіральні рукави. Якщо спіральна галактика розташована "обличчям" до телескопа, то здається схожою на диск. Якщо ж таку галактику видно збоку, то такі зображення називають видом з ребра. На новому знімку галактики більше схожі не на круглий диск, а на овал, бо мають більш витягнуту форму з точки зору телескопа Габбл.

У меншій галактиці UGC 05028 можна побачити недалеко від ядра яскраву пляму і вчені вважають, що вона є наслідком поглинання цією галактикою свого сусіда. Тобто ця галактика ще "перетравлює" залишки іншого подібного об'єкта, хоча сама в майбутньому стане "обідом" для UGC 05029. Коли процес поглинання галактикою UGC 05028 іншого об'єкта завершитися, то її центральний регіон стане яскравішим і буде схожий на такий самий, як у UGC 05029.

Будь-яке злиття галактик призводить до бурхливого утворення нових зірок, що спостерігається і в UGC 05028, і в UGC 05029. Хоча в останній галактиці це виражено краще. Взаємодія між двома галактиками Arp 300 вже спричинила появу безлічі дуже яскравих зірок, зокрема гарячих блакитних гігантів. Вони здебільшого розташовані в найближчих до UGC 05028 спіральних рукавах галактики UGC 05029.

Крім того, що телескоп Габбл закарбував дві галактики, які перебувають у стадії злиття, у кадр також потрапили ще 5 більш далеких галактик. Їх видно в нижній частині зображення.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили 85 нових планет, деякі з яких схожі на Землю і навіть можуть бути придатні для життя. Вчені з'ясували, що планети, ймовірно, перебувають у зоні населеності своїх зірок, а значить тут можуть бути умови, які підходять для виникнення життя.

Також Фокус писав про цікаву історію, пов'язану з телескопом Габбл, коли в результаті спостереження за "порожнім" космосом астрономи отримали один з найважливіших наукових знімків.