Корисна, але не для всіх: учені розкрили реальну ефективність безглютенової дієти

За останні роки глютен перетворився на своєрідного ворога всього людства, і полиці магазинів буквально ломляться від продуктів, що не містять його. Але вчені вважають, що подібна їжа підходить тільки певним людям.

Останніми роками популярність безглютенової дієти різко зросла, і багато хто вважає її універсальним рішенням для здоров'я і гарного самопочуття. Однак реальна історія про глютен і його вплив на жіноче здоров'я набагато складніша, ніж може здатися. Нове дослідження детальніше розглядає факти, проливаючи світло на те, коли уникнення глютену справді корисне, а коли, можливо, в цьому немає потреби, пише Medical News.

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Глютен, білок, що міститься в пшениці, ячмені та житі, надає хлібу повітряної та жувальної текстури. Однак у деяких людей цей білок може спричиняти проблеми зі здоров'ям. Найвідомішою з них є целіакія — аутоімунне захворювання, за якого глютен спричиняє атаку імунної системи організму на тонкий кишечник. Але чутливість до глютену на цьому не закінчується. Деякі люди страждають на алергію на пшеницю, а в інших може бути нецеліакічна чутливість до глютену/пшениці, яка не втягує імунну систему в такий самий спосіб, але все одно спричиняє дискомфорт.

Одним із ключових аспектів дослідження є роль білка під назвою зонулін, який регулює проникність кишечника. У людей, чутливих до глютену, рівень зонуліну може підвищуватися, що призводить до так званого "негерметичного кишечника". Цей стан може посилювати або сприяти розвитку різних проблем зі здоров'ям, від аутоімунних захворювань до хронічного запалення.

Перехід на безглютенову дієту (БГД) розглядається як засіб для лікування цих захворювань. Ринок безглютенових продуктів переживає бум і, за прогнозами, значно зросте найближчими роками. Однак ці продукти не завжди корисні для здоров'я. У них часто міститься більше цукру, жиру і солі, а також менше клітковини і вітамінів, ніж у глютеновмісних аналогах. Ба більше, БГД може призвести до зниження різноманітності мікробіома кишківника, особливо у здорових жінок, що може переважити уявну користь від відмови від глютену.

Для жінок із целіакією дієта БГД не просто корисна, вона необхідна. Вона може полегшити багато симптомів, поліпшити якість життя і запобігти ускладненням, пов'язаним із цим захворюванням, таким як зниження щільності кісткової тканини і проблеми з репродуктивною функцією. Жінки з нецеліакічною чутливістю до глютену/пшениці, також можуть знайти полегшення в БГД, хоча дослідження показує, що в таких випадках дієта може не бути постійною.

Цікаво, що дослідження підкреслює, що БГД може бути корисним при деяких захворюваннях, крім чутливості до глютену, таких як фіброміалгія та хронічний аутоімунний тиреоїдит, що вказує на потенційний зв'язок між споживанням глютену і цими хворобами. Однак для таких захворювань, як ендометріоз, незважаючи на те, що деякі жінки відзначають поліпшення стану при дотриманні дієти БГД, необхідні високоякісні дослідження, щоб встановити явну користь.

Автори наукової роботи дійшли висновку, що безглютенову дієту слід рекомендувати насамперед тим, хто страждає на розлади, пов'язані з глютеном. Для решти людей акцент має бути зроблено на збалансованому харчуванні, що дає змогу уникнути дефіциту поживних речовин, а не на виключенні глютену без медичних показань. Результати закликають до проведення подальших досліджень для вивчення потенційної користі безглютенової дієти при інших захворюваннях, наголошуючи, що вона не є універсальним рішенням для здоров'я і має ретельно розглядатися залежно від індивідуальних потреб.

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