Археологи вперше виявили тріумфальну арку, присвячену правителю Римської імперії (фото)

Сербські вчені виявили тріумфальну арку, присвячену римському імператору Каракаллі у давньоримському місті поблизу Костолаца. Ця споруда, ймовірно, була присвячена до важливої події, а саме проголошення Каракалли Цезарем.

Нещодавно дослідники в Сербії зробили археологічне відкриття — розкопали давньоримську тріумфальну арку, датовану ІІІ століттям. Її виявили у Вімінаціумі, римському місті поблизу Костолаца, всього за 70 км на схід від Белграда, пише Arkeonews.

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Колись Вімінаціум був важливим містом і військовим табором у римській провінції Мезія (нині Сербія) і слугував столицею Мезії Великої. Його вплив поширювався на сучасну східну Сербію, Косово, північно-східну Албанію, північні частини Північної Македонії, північну Болгарію, румунську Добруджу і невеликі райони півдня України.

Таємницю посвяти арки розгадали, коли із землі витягли мармурову плиту з ім'ям імператора Каракалли Фото: Serbia Archaeological Institute

Розкопки під керівництвом професора Міомира Корача, провідного сербського археолога, зосереджувалися на головній вулиці Вімінаціуму. Професор Корач висловив своє захоплення, заявивши: "Це перша така тріумфальна арка в цій місцевості".

Таємницю посвяти арки розгадали, коли із землі витягли мармурову плиту з ім'ям імператора Каракалли.

Імператора Каракаллу, який виріс у військових таборах і з юних років брав участь у битвах, проголосили Цезарем у Вімінаціумі в 195 році. Тріумфальну арку, згідно з історичними джерелами, побудували наприкінці другого або на початку ІІІ століття нашої ери на честь цієї події.

Фото: Serbia Archaeological Institute

Останнім часом дослідження у Вімінаціумі зосередилися на міському ядрі. Доктор Ілля Данкович пояснив: "План дослідження передбачав, що ми спочатку розкопаємо головну вулицю Вімінаціуму – Декуманус. Ми виявили вулицю завширшки 10,4 метра, вимощену гладким каменем, а потім дійшли до складної каналізаційної мережі. Розкопки підтвердили, що обабіч вулиці були колонади".

Тріумфальні арки були знаковими в давньоримській архітектурі, вшановуючи полководців-тріумфаторів і відзначаючи важливі державні події. Тріумфальна арка Вімінація, побудована у вигляді тетрапілона з одним проходом і полем для написів, нагадувала тріумфальну арку Арко деї Гаві у Вероні. Її розміри, 10,40 на 6,25 м, були напрочуд близькими до веронської арки, що підкреслювало спадкоємність римських архітектурних стилів.

Напис на фрагменті мармурової плити CAES/ANTO вказував на те, що арка була присвячена імператору Каракаллі, який правив з 198 по 217 рік нашої ери. Це відкриття демонструє важливість міста у святкуванні імперських подій.

А тому відкриття тріумфальної арки Вімінаціуму пропонує захопливий погляд на давньоримську історію. Археологічні знахідки не лише розкривають велич римської архітектури, але й дають уявлення про політичне та культурне значення міста у ІІІ столітті.

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