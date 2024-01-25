NASA провело випробування нового двигуна найпотужнішої у світі ракети для польотів на Місяць (відео)

Це вже було друге випробування двигуна ракети-носія Space Launch System за менш ніж тиждень.

23 січня NASA завершило друге випробування двигуна RS-25, яким буде оснащена поки що найпотужніша ракета-носій у світі Space Launch System (SLS) під час польоту на Місяць у рамках місії Artemis-5. Випробування тривало приблизно 8 хвилин і проводилося в Космічному центрі імені Джона Стенніса. Це найбільший випробувальний центр ракетних двигунів NASA, розташований у штаті Міссісіпі, пише Space.

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Ще невідомі результати нового випробування, але згідно із заявою NASA, як і під час першого тесту модифікованого двигуна RS-25 для ракети-носія SLS, що відбувся 17 січня, інженери вивчали роботу нових компонентів двигуна, включно з соплом, гідравлічними приводами, гнучкими повітропроводами і турбонасосами.

Інженери NASA хочуть підтвердити працездатність модифікованих двигунів RS-25 для того, щоб використати їх під час польотів на Місяць у рамках програми Artemis. Поки що відбулося 2 із запланованих 12 випробувань нової рухової системи для ракети SLS. Ці двигуни ракета має використовувати під час польоту на Місяць у 2029 році в рамках місії Artemis-5, коли на супутник Землі полетять астронавти. Ця місія має стати вже третім польотом на Місяць з екіпажем.

Інженери NASA хочуть підтвердити працездатність модифікованих двигунів RS-25 для того, щоб використати їх під час польотів на Місяць у рамках програми Artemis Фото: NASA

Нагадуємо, що 2022 року успішно завершилася безпілотна місія Artemis 1, коли вперше NASA використовувало ракету-носій SLS для запуску космічного корабля Orion. Як уже писав Фокус, через рік після повернення корабля на Землю NASA показало, як це відбувалося.

У 2025 році на орбіту навколо Місяця вирушать четверо астронавтів у рамках місії Artemis 2, яка мала відбутися цього року. Фокус уже писав про те, які астронавти побачать Місяць з орбіти вперше за 5 десятиліть.

На зміну термінів реалізації цієї місії вплинуло те, що через технічні труднощі і проблеми з бюджетом NASA довелося відкласти на 2026 рік перший у 21 столітті політ астронавтів на Місяць під час місії Artemis 3, як уже писав Фокус. Спочатку повернення на Місяць було заплановано на 2025 рік.

Під час місій Artemis 2, Artemis 3 і Artemis 4 ракета-носій SLS буде використовувати двигуни RS-25, які використовувалися космічними шатлами, але були поліпшені. Але під час місії Artemis 5 ракета має бути оснащена ще більш модифікованою версією двигунів RS-25, які створюють більшу тягу. Згідно із заявою NASA, ці двигуни повинні створювати тягу в розмірі 109% початкової потужності, хоча планується довести цей показник до 113%. Розробку SLS очолює компанія Boeing, і вона повторно використовує обладнання з програми космічних шатлів для нової місячної програми NASA.

Як уже писав Фокус, американські вчені отримали фінансування на створення нового типу ядерних ракетних двигунів, за допомогою яких можна буде швидко долетіти до зовнішньої частини Сонячної системи, а також до сусідніх зірок.

Також Фокус писав про те, що експерти розповіли, яким буде Місяць у 2075 році. Вчені вважають, що до 2075 року на Місяці буде принаймні одна постійно населена станція. А найбільші оптимісти допускають, що через 50 років на Місяці народжуватимуться діти. Щоправда, песимісти не виключають, що активне освоєння Місяця може спровокувати війну.