Природа збунтувалася. 12 вихорів зійшлися воєдино і натрусили 90 см снігу: метеорологи здивовані (відео)

Дослідники зафіксували "дике" погодне явище над озером Мічиган після того, як нещодавній шторм обрушив у деяких регіонах до 90 см снігу.

Понад дюжину холодних канадських вихорів, також відомих як мезовихори, попрямували на південь, створивши снігову смугу, яка звивалася над водоймою. Радар показав вихори, що кружляли над озером Мічиган і обрушили лавину "снігового ефекту озера" на частини північного кордону США, пише Daily Mail.

Цей "дикий" погодний феномен буквально поставив у глухий кут метеорологів. Відомо, що такого роду сніг над озером виникає, коли холодне повітря проходить над незамерзлою і відносно теплою водоймою, передаючи тепло і вологу в найнижчі частини земної атмосфери.

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Повітря підіймається, внаслідок чого хмари формуються і перетворюються на вузьку смугу, подібну до машини для виробництва снігу: щогодини з'являється від 5 до 8 сантиметрів снігу. Зазначимо, що феномен на озері Мічиган призвів до утворення 90 см снігу в деяких регіонах — місцеві метеорологи в один голос заявили, що не бачили нічого подібного раніше.

Радар показує вихори, що кружляють над озером Мічиган, які обрушують лавину "снігового ефекту озера" Фото: Twitter

Неймовірний сніговий потік буквально закопав дороги та паралізував рух транспорту. Причому контраст у кількості снігу був неймовірним, наприклад: у Мічиган-Сіті (штат Індіана) випало близько 90 см снігу, тоді як у місті, розташованому всього за пів години їзди від нього, Саут-Бенде, випало лише 15 см опадів.

За словами Національної метеорологічної служби (NWS), основною причиною хуртовини став "сніг з ефектом озера", який, до речі, є вельми поширеним у районі Великих озер восени та взимку. Утім, дослідники визнають, що ця подія була особливою — найбільшою відтоді, як метеостанції в цьому регіоні почали вести облік у 1948 році.

Американські метеорологи були вражені незвичними радіолокаційними зображеннями урагану: на відео можна спостерігати безперервний, довгий і переплетений ланцюжок мезовихорей. За словами метеоролога Раяна Морска, це було "неймовірне видовище", за яким їм із колегами пощастило спостерігати.

Метеорологиня з Університету Пердью Робін Танамачі вважає, що "дике явище" було спричинене вітрами, що сходилися, які були спрямовані під кутом і поводилися так, ніби "дві руки потирають мотузку тіста". Дослідниця вважає, що саме кути фактично створили серію вихорів, відповідальних за неймовірну кількість опадів.

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