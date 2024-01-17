Таємниця "морського диму": як і чому пара над водою підіймається навіть за мінусової температури

Дослідники пояснили дивовижний феномен, коли пара над водоймою підіймається за мінусової температури повітря.

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За останні кілька днів арктичне повітря принесло в багатьох частинах США мінусову температуру, зокрема в Чикаго і на озеро Мічиган. Увагу місцевих жителів привернуло цікаве явище: над річкою Чикаго та озером утворилася густа "пара", і це попри те, що термометри показують мінусову температуру, пише IFLScience.

Аби задовольнити цікавість місцевих мешканців і не тільки, науковці пояснили цей феномен, бо він не є чимось унікальним саме для цієї водойми чи регіону загалом. По-перше, дослідники зазначають, що це зовсім не "пара" підіймається над водоймою.

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Річ у тім, що водяна пара, яка виділяється під час нагрівання води. Те, що піднялося над озером Мічиган насправді є парою, але, по суті, воно ближче до того, що "ми видихаємо в холодний день". Навряд чи це можна назвати "парою" в розумінні того, що "парить".

Науковці зазначають, що подібне явище можна помітити в будь-якому регіоні, перебуваючи біля холодної та поточної води: фактично ми спостерігаємо, як водяна пара конденсується на поверхні водойми. Раніше це явище також було відоме як "морський дим", проте, на думку дослідників, це явище більше нагадує туман.

Цей серпанок над водою утворюється через різницю температур між холодним повітрям і теплішою водою: на межі між ними утворюється тонкий шар повітря, де міститься деяка кількість водяної пари. Тепле повітря підіймається, а водяна пара, контактуючи з більш холодним повітрям, конденсується в туман у вигляді тонких структур над річками, морями та озерами.

Дослідники зазначають, що найкращі умови для подібного явища виникають, коли різниця між температурою повітря і води найбільша — наприклад, як зараз спостерігається в Чикаго. Ще одним плюсом стане слабкий вітер, внаслідок чого конденсат встигає утворитися і його не здуває.

Туман і "морський дим" насправді пов'язані між собою, проте туман фактично утворюється у протилежний спосіб: тепле повітря підіймається над холодною водою. Дослідники також зазначають, що є ще одне явище, також схоже на "морський дим" — сублімація льоду під прямими сонячними променями.

Загалом усі ці явища пов'язані з точкою роси: кількість водяної пари, необхідна для насичення певного об'єму повітря, залежить від температури. У випадку з "морським димом": що прохолодніше, то простіше досягти точки роси.

Раніше Фокус писав про те, чому деякі зливи ніколи не досягають поверхні планети.