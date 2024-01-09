Магія Землі: чому деякі зливи ніколи не досягають поверхні планети (фото)

Дослідники пояснили, чому деякі хмари, що створюють видимість сильного дощу, так і не кидають жодної краплі на поверхню Землі.

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Часом кожен із нас потрапляв у ситуацію, коли здалеку здавалося, що попереду видніється "активна пляма дощу", що виходить зі щільного хмарного покриву, але пізніше виявлялося, що земля під ним повністю суха, пише IFLScience.

Дослідники пояснили цей феномен, також відомий як вірга — дощ, що випаровується, так і не досягнувши поверхні планети. У перекладі з латинської вірга перекладається як "жезл" або "гілка", і належать до пучків, прикріплених до нижньої сторони дощових хмар, що створюють видимість сильного дощу. Однак на відміну від звичайного дощу, потоки вірга ніколи не досягають землі.

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За словами дослідників ці дощові хмари часом також називають хмарами-медузами. По суті, вони діють так само як і ті, що продукують звичайний дощ. Вігра утворюється лише тоді, коли дощові краплі зустрічають шар сухого або теплого повітря на своєму шляху до поверхні планети. Ці низькі ділянки теплого повітря змушують краплі дощу випаровуватися в міру їх проходження, що фактично зупиняє утворення опадів у вигляді дощу.

Як правило, смуги опускаються вертикально під хмару, але часом також можуть зачіплятися на своїх кінцях майже горизонтально. За словами вчених, така поведінка може бути викликана сильним поривом вітру, але частіше відбувається, коли краплі випаровуються ближче до поверхні планети. Таким чином кінцева швидкість падіння частинок зменшується в міру їхнього руху.

Особливо гарний вигляд утворення мають на заході сонця Фото: Wikimedia Commons

Коли вігра виникає в хмарах середнього та високого рівня, краплі складаються з кристалів льоду, а також здаються блідими. Однак, якщо вігра виникає в хмарах низького рівня, вона складається з крапель води, а її колір може бути сірим. Також існують так звані "осінні дірки", що являють собою окремі вігри, утворені внаслідок проходження літака через хмарний покрив середнього рівня.

Учені попереджають, що вігри можуть бути небезпечними для літаків через утворення мікропоривів: під час випаровування в міру наближення до поверхні, краплі охолоджують повітря навколо себе, внаслідок чого холодне повітря над ними раптово опускається. Відомо, що подібні мікропориви можуть викликати помірну і сильну турбулентність.

Як правило, вігри утворюються в пустелях або на великих висотах, а також можуть зустрічатися в перисто-купчастих, висококупчастих, високошаруватих, німбошаруватих, купчасто-дощових, купчастих і шарувато-купчастих хмарах. Зазначимо, що це явище зовсім не є рідкісним, проте за правильного освітлення воно може мати досить ефектний вигляд.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому хмари "пливуть по небу".