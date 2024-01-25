Загадковий артефакт з мідного сплаву: археологи виявили докаедр, призначення якого невідоме (фото)

Призначення об'єкта невідоме сучасним археологам, оскільки на 12-гранній металевій оболонці немає жодних знаків, а в сучасній літературі — жодної згадки про нього.

В Англії археологи-аматори натрапили на захопливий римський артефакт, який століттями спантеличував експертів, — римський додекаедр. Відкопане волонтером це 12-гранне металеве диво викликає неабиякий ажіотаж, пише Arkeonews.

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На відміну від звичайної археологічної знахідки, цей додекаедр є таємничим витвором майстерності. Розміром із грейпфрут, він виготовлений з мідного сплаву, що містить 75% міді, 7% олова та 18% свинцю.

Виріб має 8 см у висоту, 8,6 см у ширину і важить 254 г. Попри свої скромні розміри, цей додекаедр є винятковим екземпляром — гарно виготовлений, неушкоджений та в ідеальному стані.

Фото: Norton Disney History and Archaeology Group

Знайдений артефакт — рідкісний, єдиний у своєму роді в Мідленді та один з 33 відомих зразків у римській Британії. Загалом існує близько 130 додекаедрів, розкиданих по всьому римському світу, переважно в північно-західних провінціях.

Ця знахідка вирізняється не лише своєю винятковою майстерністю, але й незвичайним місцем знаходження. Його навмисно залишили близько 1700 років тому поряд з римською керамікою IV століття в розкопаній ямі або кар'єрі. Це додає додаткового шару таємничості і без того загадковому об'єкту.

Призначення додекаедрів досі дуже незрозуміле, оскільки в римській літературі немає жодних відомих описів цих предметів. Вони не можуть бути вимірювальними приладами, тому що нестандартні за розміром. Вони не інструменти, тому що не зношуються.

Створення додекаедра вимагало багато часу, зусиль і майстерності, тому його не використовували для повсякденних завдань, тим паче, що існують інші матеріали, які могли б виконувати ту саму функцію. Вважається, що найімовірніше їх використовували у ритуалах.

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