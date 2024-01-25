Прорив у діагностиці раку: ШІ зміг передбачити розвиток хвороби задовго до її прояву

Використавши потенціал передових технологій, вчені змогли знизити ризик смертельного результату у найнебезпечнішого і підступного виду раку на 25%, давши надію сотням тисяч людей.

Схоже, що в доступному для огляду майбутньому навіть підступна атака одного з найсмертоносніших видів раку зможе бути помічена за кілька років до його появи. Такими є результати проривного дослідження, яке обіцяє переломити хід боротьби з раком підшлункової залози — захворюванням, сумно відомим тим, що його майже завжди виявляють занадто пізно, пише The Boston Globe.

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В основі цього прориву лежить використання штучного інтелекту (ШІ), але не у футуристичному розумінні роботів і фантастики, а як своєрідного надпотужного детектива, який прочісує гори медичних записів, щоб знайти найбільш ранні ознаки хвороби. Це не просто маленький крок уперед, це стрибок до зміни похмурої статистики, згідно з якою тільки 11 % хворих на рак підшлункової залози живуть 5 років після діагнозу.

Ключ до нового підходу лежить у ранній діагностиці. Для невеликої групи пацієнтів, які проходять раннє обстеження, оскільки знають, що перебувають у групі ризику через свою генетику, виживаність зростає до 80 %. Але як бути з багатьма іншими людьми, які можуть бути в групі ризику і не знати про це? Ось тут-то і приходить на допомогу штучний інтелект. Проаналізувавши величезну кількість даних, дослідники розробили модель, яка втричі вдвічі краще виявляє людей, що входять до групи ризику, ніж наявні методи.

Йдеться не тільки про цифри. Йдеться про життя. Якщо виявити 10 % людей із групи ризику, це означає, що тисячі людей отримають шанс на боротьбу з хворобою, яка часто є смертним вироком.

Однак цей революційний метод не претендує на те, щоб виявити всі випадки захворювання. Шістдесят п'ять відсотків тих, хто захворіє на рак підшлункової залози, все ще можуть залишитися без своєчасної діагностики. Але це значне поліпшення порівняно з 90 %, які нині просто упускаються.

Ця інновація з'явилася завдяки співпраці докторки Лімор Аппельбаум з Медичного центру Бет Ізраель Діконес і Лабораторії комп'ютерних наук і штучного інтелекту Массачусетського технологічного інституту. Їхня робота демонструє потенціал не тільки для раку підшлункової залози, а й для інших невловимих видів раку, таких як рак яєчників.

Однак перш ніж ця модель штучного інтелекту стане стандартним інструментом в арсеналі лікарів, вона має бути ретельно протестована в реальних умовах. Це наступний крок дослідників, які уважно спостерігають за великою групою людей, щоб переконатися, що передбачення їхньої моделі збуваються.

Такий підхід до виявлення раку — свідчення того, що технології здатні змінити охорону здоров'я. Поєднавши величезні дані, що зберігаються в електронних медичних картах, з аналітичними здібностями штучного інтелекту, дослідники наблизилися до того, щоб зробити раннє виявлення невловимих видів раку реальністю. Це може означати, що в недалекому майбутньому першою ознакою раку підшлункової залози буде не симптом, який сигналізує про те, що вже надто пізно, а попередження, що пропонує скористатися найціннішим ресурсом — часом.

Раніше Фокус писав про потенційну ознаку раку підшлункової залози, яку не варто ігнорувати. Цей рак є одним із найпотаємніших і має низький шанс виживання, тому раннє виявлення дуже важливе в ситуації, де на кону завжди стоїть життя.

Також Фокус писав про те, що влада Нідерландів збирається безкоштовно роздавати людям сонцезахисний крем. Уряд Нідерландів оголосив про нову ініціативу в галузі громадської охорони здоров'я, спрямовану на боротьбу зі зростаючим рівнем захворюваності на рак шкіри в країні.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.